Must read: Shutdown afgewend

Obligatiebeleggen in Afrika

Afrika heeft een jonge snelgroeiende, stedelijke bevolking met een steeds hoger opleidingsniveau. Dat biedt kansen voor obligatiebeleggers, bijvoorbeeld via eurobonds.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is stuivertje wisselen.

Rente en tech

Are Rising Interest Rates Bad For Tech Stocks?https://t.co/WlDqpyEGtH — Ben Carlson (@awealthofcs) September 30, 2021

Wiebe Draijer vertrekt volgend jaar als CEO bij Rabobank

De raad van commissarissen heeft nog een jaar om een opvolger te strikken.

Besmetting naar Zweden

Evergrande's financial woes have spilled over to Sweden, with a unit of the company’s electric-vehicle arm in talks to find new backers after cutting 300 jobs https://t.co/KudhJKJDYc — Bloomberg Markets (@markets) October 1, 2021

Tekort aan personeel

Nog nooit zochten zo weinig mensen naar een baan.

Shutdown afgewend

In de Verenigde Staten hebben Democraten en Republikeinen een akkoord bereikt over tijdelijke financiering van de overheid.

Het viel toch mee

It may be no comfort for millions of workers and businesses, but the U.K.’s coronavirus recession is no longer the worst in three centuries https://t.co/7fIT3rIghB pic.twitter.com/YAn2NhfEaQ — Bloomberg Markets (@markets) October 1, 2021

Nederlandse fondsen doen het beter dan Europese

Het rendement van Nederlandse beleggingsfondsen bedroeg over de periode van 2015 tot medio 2021 gemiddeld 7,3% per jaar, aldus DNB. Dit is beduidend hoger dan het gemiddelde rendement van beleggingsfondsen in het eurogebied (4,6%).