Must read: inflatie-angst loopt op

Pensioenbeleggen: situatie vraagt om een dynamische strategie

De hoge standen op de financiële markten in combinatie met de komst van een nieuw pensioenstelsel zijn voor veel pensioenfondsen niet de optimale omgeving. Beursellende komt dan extra slecht uit. Een dynamische beleggingsstrategie kan een goede oplossing zijn, zo betogen Marcel Kruse en Bart Osinga van Milliman.

China is een groene reus met grijze tinten

China heeft lichte en donkere kanten als het aankomt op klimaatbeleid en groene energie. Per saldo is Columbia Threadneedle positief. De kans is groot dat China voorop blijft lopen bij zonne-energie, E-auto's en accu's.

Robeco: reken op magere rendementen

De verwachte rendementen houden niet over, schrijft Robeco in de nieuwste vijfjaars-outlook. Inflatie en de klimaatcrisis dreigen roet in het eten te gooien.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is stuivertje wisselen.

Slecht nieuws voor de verduurzaming

China's energy shortage has forced silicon makers in the world’s top producer to dramatically slash output, a signal that the price of solar panels is about to rise https://t.co/6hPPxmC9lW — Bloomberg Economics (@economics) September 30, 2021

Tweede deadline gemist

China Evergrande offshore investors face 'large losses' after second payment miss https://t.co/nAfUDbawfd pic.twitter.com/xcRB8QwXOp — Reuters (@Reuters) September 30, 2021

Meer M&A in financiële sector

Na een pauze neemt het aantal fusies en overnames in de bankensector weer toe.

Banken moet helpen in China

De overheid heeft banken gevraagd te helpen met de problemen op de vastgoedmarkt.

Professor Jeremy Siegel is bang

Bang dat de stijgende inflatie de Fed doet besluiten de rente onverwachts te verhogen, waardoor de markt een klap krijgt.

Nog meer inflatie-angst