Must read: Buy the dip is nooit een goed idee

Plus: Enthousiasme over opkomende markten is danig bekoeld, Duitsland heeft gestemd, er dreigt een nieuwe oliecrisis, en méér.

Het enthousiasme over de emerging markets is danig bekoeld

Assetmanagers worden steeds minder positief over aandelen opkomende markten. Inflatiedruk en lage vaccinatiegraden maken huiverig. Slechts een op de zes van de grootste assetmanagers heeft de regio nog op een koop staan. Dat was een half jaar geleden wel anders.

Is nieuwe Duitse regering gevaar voor de Bund?

Zondag waren er Duitse verkiezingen. Wat betekent dit voor beleggers? T. Rowe Price en NN investment Partners hebben daar totaal verschillende gedachten over. Voor Vanguard is het geen onderwerp. RTL Z legt nog maar eens uit waarom de Duitse verkiezingsuitkomst voor Nederland belangrijk is. De SPD heeft de beste papieren.

Help mee de ontbossing te stoppen

Vleesproductie is de belangrijkste oorzaken voor boomkap in het regenwoud. Het aanpakken van ontbossing begint volgens Pictet AM dus in de voedingsindustrie.

Wordt dit kredietcrisis 2.0?

Ditmaal made in China. RTL Z bericht er over. Diepgaandere analyses geven de specialisten van Schroders.

If China’s Evergrande crisis leads to a crash in land prices, the financial carnage among the country's general populace will be of epic proportions, writes @noahpinion https://t.co/3aZ8JoHNBM — Bloomberg Economics (@economics) September 25, 2021

Groei x waarde

De keuze is simpel: goedkoop zonder groei, of duur met

Buy de dip is nooit een goed idee

Want niemand kan de markt timen.

OPINION: Buying the dip is just a 100% cash strategy. It will likely make you lose in the long term. https://t.co/70nch9WBw6 — MarketWatch (@MarketWatch) September 26, 2021

Klimaatleiders hebben een streepje voor

Langetermijnbeleggers zullen ernstig rekening moeten houden met de klimaatdoelstellingen van bedrijven. Wie dat voor zichzelf op orde heeft, en ook rekening houdt met de hele productieketen geniet volgens de Britse vermogensbeheerder Schroders aanzienlijke concurrentievoordelen.

Dreigt er een nieuwe oliecrisis?

US and European natural gas prices have jumped to multi-year highs; to the extent that comparisons with the 1970’s oil crises are perhaps not as far-fetched as some would think. #RaboResearch https://t.co/KuzVBaScrJ — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) September 24, 2021

Huizenopkoper Blackstone betaalt geen belasting in Nederland

Blackstone, de grote Amerikaanse investeringsmaatschappij die voor bijna 800 miljoen euro aan woningen heeft in ons land, betaalt hier door fiscale trucjes geen belasting, waardoor het nog makkelijker huizen wegkaapt van mensen die deze echt nodig hebben.

China maakt werk van verbieden crypto's

Cryptocurrency exchanges rush to cut ties with Chinese users after fresh crackdown https://t.co/RhfYlapTh7 pic.twitter.com/Bnvj3SB5p0 — Reuters (@Reuters) September 27, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is stuivertje wisselen.