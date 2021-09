Must read: wie wint de techoorlog?

Must read

Help, Duitsland gaat naar de stembus

Aanstaande zondag zijn er Duitse verkiezingen. Wat betekent dit voor beleggers? T. Rowe Price en NN investment Partners hebben daar totaal verschillende gedachten over. Voor Vanguard is het geen onderwerp.

Alleen een modern Duitsland kan aanjager van de Europese economie zijn. In aanloop naar de Bondsdagverkiezingen hebben wij een speciale productie gemaakt over de uitdagingen en kansen van Merkels opvolger. https://t.co/YdkWiFGG0t pic.twitter.com/2t4WnRpdRv — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 23, 2021

Overal kleine bubbels

Ben Carlson denkt dat de tijd van de grote financiële bubbels voorbij is. Sociale media veroorzaken in plaats daarvan kleine bubbels, vaak meerdere tegelijkertijd.

Dollar profiteert van taperbereidheid Fed

The US Dollar Index rises modestly after the #FOMC statement, suggesting the #FederalReserve will start bond #tapering soon and will do so relatively quickly. pic.twitter.com/QC7uXRH5Ta — jeroen blokland (@jsblokland) September 22, 2021

Eerst taperen, dan rente verhogen

Investors look ahead to rate hikes with Fed tapering plan all but certain https://t.co/0xg8DjXm0h pic.twitter.com/ozCGiGozYC — Reuters Business (@ReutersBiz) September 23, 2021

Assetmanagers laten bedrijfsobligaties vallen

Slechts 18% van de vermogensbeheerders heeft nu een positief oordeel over credits. Bij de Top 15 ligt het percentage koopadviezen nog lager. Hoe anders was dat nog een jaar geleden.

Elk gebouw is anders

De lessen van 50 jaar beleggen in vastgoed

In een halve eeuw #vastgoedbeleggen is er veel veranderd, maar één ding is constant gebleven, en wij verwachten dat dat zo zal blijven: flexibiliteit is absoluut cruciaal. Lees hier welke lessen we in 50 jaar vastgoedbeleggen hebben geleerd: https://t.co/gv3B3OpIjM pic.twitter.com/ZEZuEyqQ9W — SchrodersNL (@SchrodersNL) September 22, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is stuivertje wisselen.

Wie wint de techoorlog?

Dit zijn de tien grootste techbedrijven ter wereld. Zes komen er uit de VS, 3 uit Azië en eentje uit ... Nederland.



When it comes to the highest-tech logic chips with the tiniest transistors of sizes below 10 nanometers, Taiwan manufactures 92 percent and South Korea the rest https://t.co/WRFhcsvk2u — Andy Langenkamp (@AndyLangenkamp) September 22, 2021

Energierekening is een probleem aan het worden

Ruim een half miljoen Nederlanders leven momenteel in zogeheten 'energiearmoede'. Dat betekent dat het voor hen steeds moeilijker wordt om de energierekening te betalen. Volgens een rapport van onderzoeksinstelling TNO kan de groep de komende tijd nog groter worden.

Onderwijl bedreigt de chaos op de Europese energiemarkt het economische herstel. Met dat herstel zit het nu nog wel goed. Het CBS stelt de ramingen verder naar boven bij.

Dit zijn de belangrijkste belastingplannen

Voor 2022 zijn er op belastinggebied geen heel grote veranderingen aangekondigd op Prinsjesdag. Toch zijn er wel een paar zaken die veel Nederlanders raken. RTL Z zet de belangrijkste onder elkaar.