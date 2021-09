Must read: ESG-critici slaan plank mis

Must read

Plus: Alle kritiek op ETF's snijdt geen houdt, beurs stijgt altijd op zorgen, buybacks niet altijd een goed idee, en méér.

Kritiek op ETF's snijdt geen hout

Claims van actieve fondshuizen dat ETF's een bedreiging vormen voor de financiële markten en duurzaam beleggen in de weg staat, werpt Detlef Glow van Lipper in de prullenbak. Eerder het omgekeerde is volgens hem waar.

ESG-critici slaan plank mis

Ronald van Gelderen van Morningstar: "Duurzaam beleggen gaat over het aanmoedigen van bedrijven om meer doelgericht te zijn en meer afgestemd op hun stakeholders, en over het verankeren van deze ideeën in hun langetermijnstrategie. Het gaat er niet om de aandeelhouderswaarde niet te maximaliseren; het is meer een koerscorrectie, die investeerders en bedrijven eraan herinnert dat succes op lange termijn afhangt van meer dan alleen een doelgerichte focus op aandeelhouders." Sterk verhaal.

Hoe meer zorgen, hoe hoger de koersen

Beleggers maken zich steeds meer zorgen over hoge koersen, inflatie, de Fed en een crisis in China. Het is een berg van zorgen die beklommen moet worden. Historisch gezien blijkt dat juist positief voor de markten uit te pakken.

Als inversteringen uitblijven

Buybacks zijn niet altijd een goed idee, betoogt Cor Wijtvliet.

Is een default van Evergrande het begin?

Bedrijfsschulden in China zijn al jaren een probleem. Dat kan lang goed gaan. Totdat het fout gaat. pic.twitter.com/piWRmxn3Fs — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 22, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De actieve fondsportefeuille staat voor het eerst dit jaar hoger dan de passieve concurrent.

Van rijk naar gelijk

Rijkdom eerlijker verdelen door belastingheffing is niet de oplossing, vindt Marcel Tak. Het zijn de monopolies van grote bedrijven en de ECB met de lage rente die voor meer ongelijkheid zorgen in de wereld.

Nederlandse bankiers zijn internationaal gezien armoedzaaieres

Uiteraard hoeven bankiers in Nederland niet op een houtje te bijten. Internationaal gezien verdienen Nederlandse bankiers echter relatief weinig. Uit een rapport van de Europese bankentoezichthouder EBA blijkt dat Nederland op de drieëntwintigste plek staat qua gemiddeld jaarsalaris voor topbankiers.

Woningmarkt, klimaat, economie: wat staat er in de Miljoenennota?

Prinsjesdag zit erop. Het demissionaire kabinet heeft zijn laatste Miljoenennota gepresenteerd. Met economen Nora Neuteboom (ABN Amro), Hans Stegeman (Triodos Bank) en Jacob Schoenmaker (RTL Z) bespreekt Carien ten Have voor RTL Z de opvallendste thema's uit de begroting.

Ik weet het niet hoor maar dat je aankijkt tegen tussen 3 en 4% economische groei en tegelijkertijd de MOGELIJKE stijging van de koopkracht meet met een 0 voor de komma is toch wel om te huilen, vind ik. — edin mujagic (@edinmujagic) September 21, 2021

Huizenprijzen stijgen nog harder

Het tempo waarmee de huizenprijzen stijgen bereikt opnieuw een record. In het afgelopen jaar werden woningen gemiddeld 17,8 procent duurder. In twintig jaar tijd stegen de prijzen niet zo hard. Zie ook onderstaand grafiekje (dat geen leugen is).