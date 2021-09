Must read: Schaarse Prinsjesdag

Limitaristen: van rijk naar gelijk

Rijkdom eerlijker verdelen door belastingheffing is niet de oplossing, vindt Marcel Tak. Het zijn de monopolies van grote bedrijven en de ECB met de lage rente die voor meer ongelijkheid zorgen in de wereld.

Superrijk

Ondertussen zijn de rijken alleen nog maar rijker geworden in de coronacrisis.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nutssector profiteert van klimaatmaatregelen

Groene stroombedrijven zijn het jaar zwak gestart, maar dat is tijdelijk. Dankzij miljardeninvesteringen en dalende kosten zijn de langetermijnvooruitzichten voor deze sector uitstekend.

Schaarse Prinsjesdag

Er is niks te zien en weinig te weten. Bovendien; de impact van Prinsjesdag en de Nederlandse politiek in het algemeen, is voor een internationaal opererende belegger op zijn best beperkt, aldus Lukas Daalder.

Lekker zootje daar

"At first we waited, but when we saw we were among the only families in the whole division not to buy in, we decided to invest too,” said Chen. “We believed Evergrande wouldn’t cheat its own employees.” great interviews in this piece from FT China team https://t.co/lKY135JDE8