Must read: Beurs gaat geheel eigen gang

Gezocht: Vrouwelijke professionele belegger

Volgens het nieuwste Alpha Female Report van CityWire domineren mannen nog altijd de beleggingsindustrie. Dat is jammer, want juist met vrouwelijke managers erbij gaan de rendementen omhoog en de risico's omlaag. Vooral in Nederland is het percentage vrouwelijke fondsmanagers onthutsend laag. CityWire rekent op een kentering.

Klimaatverandering: Niets doen is pas duur

De klimaatmaatregelen waar beleidsmakers momenteel voor staan zijn volgens Pictet AM misschien wel de belangrijkste keuzes in de geschiedenis van de mensheid.

Energiecrisis jaagt inflatie verder op

De gasprijzen zijn dit jaar al met bijna 250% opgelopen, de Europese stroomprijzen met tientallen procenten. Fondsbeheerder Mark Dowding vreest dat dit de consumentenprijzen verder op zal jagen. Over de economische groei maakt hij zich minder zorgen.

Inmiddels leven er ook grote zorgen bij Nederlandse huishoudens. Een meerderheid van de consumenten maakt zich zorgen over de rap stijgende energietarieven. Drie op de tien Nederlanders denken zelfs dat ze hun rekening niet meer kunnen betalen als de tarieven in hetzelfde tempo blijven stijgen.

Beurs gaat helemaal z'n eigen gang

Fascinerende grafiekenparade waarin de eigenzinnigheid van de markt wordt getoond. Want: "The market does what it wants, when it wants to do it. It is the real-time personification of collective human psychology, with fear and greed on full display."

Inflatie is inderdaad een dingetje

Martine Hafkamp van Fintessa: "Beleggers doen er echter wel verstandig aan zich vooral te richten op die bedrijven die de hogere kosten aan hun afnemers kunnen doorberekenen." Lezen.

Korter werken is effectiever

Teams become more productive when their hours are shorter | VOX, CEPR Policy Portal https://t.co/33KX4nZGXC — Hans Stegeman (@hanswstegeman) September 20, 2021

Beleggers vrezen besmettingsgevaar ondergang Evergrande

In Hongkong koerst het aandeel van vastgoedgigant Evergrande Group maandagochtend 17 procent lager. De projectontwikkelaar (met een schuld van 300 miljard dollar!) staat op omvallen en beleggers vrezen dat dit de aanzet zal zijn tot een nieuwe financiële crisis.

A key factor to watch as contagion risks from #China's #Evergrande is the Chinese #yuan. It has weakened almost 1% in the last couple of days, but a more pronounced weakening would likely hit global #Sentiment. pic.twitter.com/kushJ85qrG — True Insights (@true_insights_) September 20, 2021

Zwaar teleurgesteld in goud

Barry Ritholz heeft het niet op met goud. "I told her the only positive thing I could say about Gold is that the moment I post on it, it will mark the beginning of a glorious and embarrassing run higher." Heerlijke column.

Op naar de 900

"De AEX-index heeft er vijf en een halve maand over gedaan om van 700 punten te stijgen naar 800 punten. De vraag is nu hoelang het gaat duren voordat de AEX door de 900-punten grens breekt. Procentueel gezien zou het sneller moeten kunnen. De stijging van 700 naar 800 punten is procentueel 14,3 procent. De stijging van 800 naar 900 punten is procentueel 12,5 procent." Leuk verhaal.

Inclusief extra munitie voor het leger

Morgen om 15.15 uur weten we precies waar de overheid volgend jaar extra geld aan uitgeeft en waar er wellicht bezuinigd zal worden. Traditiegetrouw sijpelen er in de weken voor Prinsjesdag al plannen door. RTL Z zet de belangrijkste op een rij.

Staatsschuld blijft ondanks corona onder EU-maximum

De NOS schetst de historische ontwikkeling van de Nederlandse staatsschuld.

Huizenmarkt koelt geenszins af

Dutch house prices are expected to rise by 14.4% this year and by a further 11.5% next year. House prices are expected to increase most in Flevoland and least in Amsterdam over the next few years. #RaboResearch https://t.co/t6FlBJgdb3 — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) September 15, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).