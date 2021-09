Must read: damage control in China

Must read

Kan China de schade van Evergrande beperkt houden? Plus: Chinese bedrijven uit de top 10 grootste en J.P. Morgan is enthousiast over olie.

De nachtelijke operaties van de Fed

Elke nacht haalt de Fed geld uit de markt. Edin Mujagic legt uit dat dit vooral voor rust op de geldmarkt zorgt en dat de Fed er voorlopig mee door zal gaan.

Azië interessant voor fintechbedijven

De snelgroeiende middenklasse maakt Azië bijzonder interessant voor de financiële sector. Dat geldt met name voor fintechbedrijven.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Kan China de schade beperkt houden?

#China’s nightmare Evergrande scenario is an uncontrolled crash: China junk bond yields are at highest since March 2020 as concern is mounting over the troubled developer’s fate. Beijing faces pressure to intervene amid signs of contagion. pic.twitter.com/EXRsloItgi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 16, 2021

The Evergande credit contagion is spreading, with bonds of China's other leveraged developers tumbling. pic.twitter.com/HBuXSVRUjx — (((The Daily Shot))) (@SoberLook) September 17, 2021

Meer in Hongkong

Hong Kong is likely to become a bigger center for trading and issuing bonds, thanks to a program that will further open the market to mainland Chinese investors https://t.co/z8sGAbymgy — WSJ Markets (@WSJmarkets) September 17, 2021

Chinese bedrijven uit de top 10

Nu China steeds ingrijpt in het bedrijfsleven, kost dat bedrijven marktwaarde. Bij de tien grootste bedrijven ter wereld zit nu geen Chinees bedrijf meer. Tencent is ook uit de top tien gezakt.

Nog meer China

Volgens deze maatstaf in de Chinese economie al de grootste ter wereld.

Enthousiast over oliemaatschappijen

JPM enthousiast over olie.

En dus over oliemaatschappijen. pic.twitter.com/mSG5iBvEGj — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 17, 2021

