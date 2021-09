Must read: niet meer boten bouwen

Must read

Max en de groene inflatiereus

Om de Europese CO2-uitstoot fors te verminderen, is grootschalig beprijzen ervan volgens Hendrik Tuch de beste oplossing. Dat zal volgens hem wel leiden tot 1% extra inflatie per jaar, waardoor eerdere verhoging van de Europese rente waarschijnlijk is.

China op lange termijn aantrekkelijk

De schrik bij beleggers op de Chinese markt zit er goed in. Strengere regels zorgen voor grote koerscorrecties. Toch ziet het er op lange termijn niet zo slecht uit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Allemaal aan de bak

Aantal werkenden op nieuw record: 9,1 miljoen mensen hebben een baan.

Niet meer boten bouwen

Shipping industry executives call for restraint in investment despite surging rates https://t.co/eQMtjotTRU — Bloomberg Economics (@economics) September 16, 2021

Picnic krijgt nieuw geld

Bill Gates pompt miljoenen in Nederlandse websuper Picnic: https://t.co/cKeL9Tm4XO — NU.nl (@NUnl) September 16, 2021

Onderzoekje: de rol van crypto in een portefeuille

Heeft bitcoin diversificatiekwaliteiten?

Ohh noooo

Een van de winnaars sinds de Corona crisis is dit aandeel.

Wat voor smart tech bedrijf is dit?



Crocs, say what??? pic.twitter.com/dVw3rU5GJP — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 16, 2021

Britten het duurste uit

British among hardest hit as living costs rise during pandemic https://t.co/sypCqRjjGK via @mvdakers pic.twitter.com/CenYCSc3aO — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) September 16, 2021

