Must read: Particuliere belegger is optimistischer

Plus: Politiek schuldplafondspel raakt obligatiemarkt, stagflatie ligt op de loer, bubbels horen erbij, het is Europees en aantrekkelijk, en méér.

Politiek schuldplafondspel raakt obligatiemarkt

De VS kan volgende maand voor het eerst in de geschiedenis failliet gaan. Om dat te voorkomen zal het Congres snel een besluit moeten nemen om het schuldplafond te verhogen. Tot het zover is, dreigt er hevige turbulentie op de obligatiemarkt.

Weinig groei, veel inflatie

Econoom Elwin de Groot van Rabobank: "We willen er misschien liever niet aan denken, maar het stagflatiescenario (lagere groei met hoge inflatie) ligt op de loer."

Een pleidooi voor eeuwigdurende leningen

Het CFA Instituut adviseert overheden meer eeuwigdurende leningen uit te geven. Ze zijn relatief goedkoop, ongevoelig voor kredietcrises en sluiten goed aan bij de investeringsbehoeften. Het is bovendien een illusie dat staatsschulden ooit zullen worden afbetaald.

Het is Europees en aantrekkelijk

Morningstar brengt het maandelijkse overzicht van aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen. De lijst bevat de meest ondergewaardeerde aandelen op voor risico gecorrigeerde, sector gewogen basis uit de Morningstar European Market Large-Mid Cap Index.



Particulier rekent op dubbelcijferig rendement

Particuliere beleggers zijn veel optimistischer dan professionals. Wie krijgt er gelijk?

Overal bubbels

Maar dat hoeft niet erg te zijn. Heerlijk verhaal van Ben Carlson over de menselijke natuur die bubbels in de hand werkt.

Chinese productieproblemen houden aan

AFM: Duurzaamheidseffect SFDR valt tegen

Zo'n 57% van de Nederlandse beleggingsfondsen heeft geen duurzame kenmerken. Bij de fondsen die wel claimen duurzaam te zijn, kunnen grote vraagteken worden gezet, zo meldt de AFM.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De kunst van het herbalanceren

"Disciplined rebalancing offers a rational approach to securing some of your past gains, managing your future risk exposure, and remaining invested as planned so you can capture future expected gains over the long-run." Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Duidelijk en diepgaand verhaal.

Baas over eigen chips

De smartphone wordt sneller en streamen van Netflix-series energiezuiniger. Dat komt allemaal doordat techbedrijven als Apple, Amazon en Tesla vaker hun eigen chips ontwerpen, dan dat ze kiezen voor een chip die de concurrent ook kan kopen. Maken gebeurt ergens anders, waardoor het huidige chiptekort ook Big Tech raakt.

Is inflatie een dingetje? Oordeelt u zelf

Aluminiumprijs op recordhoogte

De aluminiumprijs brak onlangs even door de grens van 3000 dollar per ton, het hoogst niveau sinds 2008. De supply chain is nog altijd behoorlijk verstoord, terwijl de vraag alleen maar blijft toenemen. Kopen?