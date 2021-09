Must read: Crazy waarderingen

Must read

AFM: Fondsen niet duurzaam genoeg

Zo'n 57% van de Nederlandse beleggingsfondsen heeft geen duurzame kenmerken. Bij de fondsen die wel claimen duurzaam te zijn kunnen grote vraagteken worden gezet, zo blijkt uit onderzoek van de AFM.

Beleggers lijden aan happy nostalgia

Beleggers onthouden hun beste handelstransacties in de regel beter dan hun slechtste. Een selectief geheugen is niet handig.

Het langlevenrisico kent een goedkope oplossing

Nederland kan iets leren van de pensioenpraktijk in de VS. Zo kunnen pensioendeelnemers via de Retirement Enchanced Trust-systematiek goedkoop hun langlevenrisico beheersen. Martin Wouda en Ellen Marie Primdahl van Milliman leggen uit hoe dat zit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederlandse gepensioneerden hebben het maar goed

Volgens de Global Retirement Index 2021 van Natixis IM behoort Nederland tot de vijf aantrekkelijkste landen ter wereld om met pensioen te gaan.

Kijk altijd verder dan de naam

Bij ETF's zegt de naam niet altijd genoeg over het product.

Bodemvissen in China

Er zijn beleggers die dat prima durven.

Effect op de olieprijs

The impact of Hurricane Ida and other oil-supply outages are expected to take a sizable chunk out of global production this year https://t.co/5TAW0VbmO3 — The Wall Street Journal (@WSJ) September 14, 2021

Iets somberder

Investors turn bearish on global economy though positioning upbeat - BofA survey https://t.co/5UQ4ExwUS8 pic.twitter.com/Q3mpNjx12S — Reuters (@Reuters) September 14, 2021

Crazy waarderingen