Must read: ETF-record is eraan

Er zijn nu al net zoveel ETF's verkocht als in heel 2020. Plus; inflatieverwachtingen, duur containervervoer en alleen groen in naam.

Imagine dat QE stopt

De ECB leek gisteren minder zeker van hun inflatiescenario. Maar verder is het lastig voor te stellen dat de steun van de centrale bank binnenkort minder wordt, aldus Edin Mujagic.

Herstel EM-valuta gaat tijd kosten

Peter Becker van Capital Group is positief over de vooruitzichten van EM-obligaties in lokale valuta. Maar een belangrijke reden voor de zwakke prestaties van de laatste tien jaar is nog niet verdwenen: EM-valuta blijven achter.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De China-discussie

It's the titans of Wall Street versus George Soros on whether to invest in China or not. @marcusashworth picks a side. https://t.co/fW3OWBpiJE — Bloomberg Opinion (@bopinion) September 10, 2021

Hoog rendement

Deze bull markt heeft het hoogste ann return ooit. pic.twitter.com/Y5jBlPCStS — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 10, 2021

Wanneer is een markt een bubbel?

When is a market bubble not a bubble? https://t.co/km2ZxVvPmP — Hans Stegeman (@hanswstegeman) September 10, 2021

Inflatieverwachtingen

De impact op inflatie door de huidige tekorten aan personeel en materiaal is beperkt omdat we verwachten dat beide belemmeringen tijdelijk zijn. Mocht de schaarste van deze factoren toch langer aanhouden, dan komen de inflatie en loongroei gemiddeld een stuk hoger uit, aldus de Rabobank.

Alleen groen in naam

Steeds meer fondsen noemen zich duurzaam, maar niet elk fonds is ook duurzaam.

De oplopende kosten van vervoer per schip

Met storm op komt in China, wordt de prijs voor het vervoer per container alweer hoger.

ETF-record is eraan

Per eind augustus zijn er net zoveel ETF's verkocht als in heel 2020.