Must read: Is 800 hoog?

De strijd tegen greenwashing kan beginnen

De Amerikaanse toezichthouder SEC onderzoekt of DWS zich in de VS heeft ingelaten met greenwashing. Volgens Detlef Glow kan de zaak grote gevolgen hebben voor de wereldwijde fondsenindustrie.

Rijksten slaan nieuwe beleggingsweg in

Niet de pensioenfondsen maar de High Net Worth Individuels wereldwijd hebben het meeste geld te beleggen. Hoe zetten deze rijksten hun geld aan het werk? Volgens de nieuwste Wealth Manager Survey van bfinance worden nieuwe beleggingspaden bewandeld.

Wie durft er nog te beleggen in junk?

Another ‘nice’ high yield bond chart! pic.twitter.com/YhyrmqwDDH — jeroen blokland (@jsblokland) September 7, 2021

Wat is hoog?

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa is niet onder de indruk van de opmars van de AEX richting 800 punten. De helft van de stijging van dit jaar wordt gedreven door één van de 25 aandelen in de index. "De recordstand van de AEX zegt dus niet alles over de inhoud ervan. Wanneer iemand zegt dat een beurs hoog staat moet u dat wel even in uw achterhoofd houden. Hoe hoog indices ook staan, er blijven altijd interessante beleggingsmogelijkheden. Bovendien is hoog een buitengewoon aan tijd gebonden begrip." Lees ook: Het regent valse records.



Grootste pensioenfondsen boerden goed in coronajaar 2020

De grootste 300 pensioenfondsen wereldwijd hebben in 2020 een rendement geboekt van gemiddeld 11,5%, waardoor zij dit jaar konden beginnen met 21,7 biljoen dollar aan beheerd vermogen. Neerlands grootste pensioenfonds ABP kwam vorig jaar niet verder dan een rendement van 6,6%.

Absolute groeimarkt

Kan er worden belegd in CO2-prijzen?

OOPS! CO2 price keeps rising. Carbon permits under the European Union’s emissions-trading system, the world’s biggest cap-and-trade program, rose >€62/ton, near ATH. pic.twitter.com/KaC5X9LKU0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 8, 2021

Pas op met stockpicking

Want de meeste aandelen presteren minder dan obligaties, betoogt Larry Swedroe die een sterke voorstander is van goedkoop indexbeleggen. "Highlighting the riskiness of individual stock selection, recent research has demonstrated that around the globe the majority of individual common stocks have generated long-run shareholder losses relative to a Treasury-bill benchmark. The implication is that the large, long-term equity risk premium delivered by the broad stock market was attributable to outsize gains generated by a relatively few high-performing stocks." Zie ook het verhaal van Jan-Willem Nijkamp.

S&P is niet langer een dividendindex

Zijn de uitkeringen laag of de koersen hoog? Dat de S&P steeds meer gedragen wordt door een handjevol techbedrijven zal ook wel meespelen.

The Dividend Yield on the S&P 500 moves down to its lowest level in 20 years: 1.28%. Not far from the all-time low of 1.10% in 2000. $SPX



Charting via @ycharts pic.twitter.com/JJyVQUuAkf — Charlie Bilello (@charliebilello) September 7, 2021

Handel vroeg

"Psychologisch valt er aan de andere kant wel degelijk wat te adviseren over bijvoorbeeld het handelen in aandelen. Het is namelijk geen goed idee om dat 's middags te doen. Dat zal een financieel expert je misschien niet vertellen, maar allerlei onderzoeken laten zien dat je betere keuzes maakt door dat vroeg(er) op de dag te doen." Leuk verhaaltje.

Bill Gross zet obligaties bij oud vuil

Ooit werd hij beschouwd als de ongekroonde Bond King: Bill Gross. Destijds boegbeeld bij Pimco van het grootste obligatiefonds ter wereld, tot hij van zijn voetstuk viel. Maar als iemand ervaring heeft met obligaties, dan is hij het wel. Overigens moet hij ook weinig hebben van cash en ... aandelen.

BlackRock's grote China blunder

Miljardair en beleggingsgoeroe George Soros neemt 's werelds grootste assetmanager BlackRock op de korrel, die zwaar inzet op de Chinese beleggingsmarkt.

BlackRock raised 6.7 billion yuan ($1 billion) for its first China mutual fund right after billionaire financier George Soros called its China investment a “tragic mistake” https://t.co/npU7yFJg3h — Bloomberg Markets (@markets) September 8, 2021

Europese kredietverlening terug naar normaal

Uit cijfers van de Europese Centrale Bank blijkt dat de groei van de bancaire kredietverlening aan bedrijven en particulieren is teruggezakt tot het pre-corona niveau. Ondernemers lieten zich de afgelopen maand opnieuw minder bij het kredietloket zien, huishoudens lieten hun gezicht daarentegen juist meer zien. De afnemende behoefte aan geleend vermogen tempert de bezorgdheid over de oplopende inflatie.

Actief versus passief

