Must read: Opkomende markten omarmen crypto

Must read

Vraag en aanbod bepalen aandelenkoersen

Fundamentele factoren hebben geen, of slechts beperkte, invloed op de ontwikkeling van de aandelenkoersen. zo blijkt uit onderzoek. Marcel Tak heeft wel een paar kanttekeningen bij dat (deels Nederlandse) onderzoek.

Powell goed voor klimaatplannen Biden

Er is binnen de Amerikaanse Democratische partij een stevige discussie ontstaan of Jerome Powell volgend jaar door mag als Fed-president. Columnist Robinson Meyer denkt dat het voor het klimaat belangrijk is dat hij aanblijft.

Stagflatie

Sources of stagflation are starting to emerge in the world economy https://t.co/2wfPvSZYtZ via @simonjkennedy pic.twitter.com/qWDZE6ynAa — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) September 6, 2021

Alleen maar groei

The 2021 consensus economic growth for the Eurozone is being adjusted upwards again. pic.twitter.com/dRN7e8D81u — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 6, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Doet u al hybride?

‘Hybride werken’, een mix van thuis en op kantoor – iedereen heeft het erover. Maar weten we wel wat het is, vraagt @Japked zich af. „Voor managers is hybride werken de hel.” https://t.co/twW4FkbVeY — NRC (@nrc) September 6, 2021

Opkomende markten omarmen crypto

Voor crypto zijn opkomende markten interessante groeimarkten. El Salvador loopt voorop.

De Wereldbank en het IMF tonen zich sceptisch. https://t.co/aW5w12kFgz — Knack (@Knack) September 7, 2021

Aluminium nog duurder na staatsgreep in Guinee

De prijs voor aluminium is maandag verder omhoog gegaan, aldus het FD. Op de metalenbeurs in Londen tikte de prijs het hoogste niveau aan sinds mei 2011.

Geld verliezen in China?