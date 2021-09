Must read: U wilt beleggen in water?

Must read

De onstuitbare opmars van AI

Bedrijven en beleggers doen er volgens Columbia Threadneedle verstandig aan om kunstmatige intelligentie (AI) heel serieus te nemen. Wie zijn de winnaars?

Corona geeft tech vleugels

Ruim anderhalf jaar na de corona-uitbraak maakt Schroders de rekening op. De financiële markten blijken amper onder corona te hebben geleden. De kloof tussen tech en andere aandelen is echter enorm en blijft groeien zolang corona niet is verslagen. Lees ook: Het regent valse records.

Populariteit tech verklaart ook hoge k/w Amerikaanse beurs

Amerikaanse aandelen hebben nu een k/w van 21,3. Europese aandelen 15,9. Historische gemiddelden liggen op 15,4 en 14,1.

Amerikaanse aandelen hebben nu een k/w van 21,3. Europese aandelen 15,9. Historische gemiddelden liggen op 15,4 en 14,1. Oftewel in de US ligt het 38% boven het gemid. In Europa 13%.

De duurste beleggingsfout

Martine Hafkamp legt voor Belegger.nl nog maar eens wat realistisch beleggen inhoudt.

De 5 beste waterfondsen

Waterfondsen werden al twintig jaar geleden geïntroduceerd. Sinds enkele jaren is de interesse van beleggers fors toegenomen, met een sterke instroom van beleggersgeld in waterfondsen tot gevolg. De koersen spreken boekdelen. Beleggers die willen beleggen in dergelijke fondsen, moeten volgens Morningstar wel eerst even goed uitzoeken of een waterfonds ook echt een waterfonds is.

Weer eens positief beursnieuws uit Azië

Asia shares edge higher on hopes for more stimulus

Chinese regering wil meer gelijkheid,

dus pakt nu z'n miljardairs aan. "China's government is aware that both domestic and international audiences are watching," said Austin Strange, an assistant professor of politics at the University of Hong Kong. "This is an opportunity to portray itself as a forward-thinking government that cares about its citizens, including those near the bottom of the wealth distribution."

Groei Nederlandse economie normaliseert

Nederlandse economie: terug naar normaler groeitempo.

??Inhaaleffect consumptie, maar nog een lange weg te gaan

??Gespannen arbeidsmarkt krijgt snel wat lucht

??Inflatie blijft binnen de perken

??Uitvoer en investeringen normaliserenhttps://t.co/I0esbZmnk0 pic.twitter.com/KlhkRpgFfZ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 3, 2021

Bankiers en ambtenaren vatbaar voor coronaburn-out

Hoewel (deels) thuiswerken mogelijk een blijvertje wordt in de toekomst, bevalt ‘het nieuwe normaal’ lang niet iedereen even goed. ASR constateert namelijk dat corona-stress tot een flinke toename van psychisch gerelateerd verzuim leidt. De verzekeraar ziet vooral bij bankiers en ambtenaren een flinke toename van het ziekteverzuim vanwege psychische klachten.

Bent u wel gevaccineerd?

Een grote meerderheid van de Nederlandse werkgevers wil weten of hun medewerkers zijn gevaccineerd. Ze maken zich zorgen over de veiligheid op de werkvloer, en willen extra maatregelen kunnen treffen.

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).