Must read: schuld aan onszelf

De ECB is officieel de grootste belegger in overheidsschuld in Europa. Plus: deflatie is pas een probleem, de impact van de Delta-variant, en meer.

IEXFonds 40: biotechfondsen zitten in goede flow

Ook al zitten er geen household-coronanamen in het biotechfonds van Polar Capital, dit fonds deed het afgelopen maand het beste van alle fondsen in de IEXFonds 40.

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Niet inflatie, maar deflatie is het probleem

Vermogensbeheerder Putnam Investments verwacht dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is.

Schuld aan onszelf

The #ECB is now by far the largest creditor of the euro countries, which means we owe the public debt to ourselves. (Chart via HSBC) pic.twitter.com/7bvIQTSVsA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 1, 2021

De impact van de Delta-variant

Amerikanen zijn voorzichtiger met geld uitgeven aan vrije tijd en met terugkeren naar kantoor.

Betere inflatie-proof portefeuille

Wat is er nodig om een portefeuille te bouwen die beleggingen beschermt tegen inflatie?

Pas op voor het gat

Tussen het totaal fondsrendement en wat er daadwerkelijk op uw rekening komt, zit een gat. Morningstar legt het uit.

The case voor Europees vastgoed

Het Franse beleggingshuis toont zich zeer optimistisch over de kansen van Europees vastgoed. Blijvend lage rentes, meer inflatie, en een sterk economisch herstel moeten de vastgoedrendementen stuwen.

De andere kant op

The US Dollar Index (#DXY) is no longer rising, especially since Powell's dovish Jackson Hole speech, supporting the rally in risky assets and #equities in particular. pic.twitter.com/YLkpsw1jMo — jeroen blokland (@jsblokland) September 2, 2021

Nationaliseren in China

Anyone in China who creates, collects, stores, processes or sells data should consider themselves on notice: Nationalization is coming, writes @tculpan (via @bopinion) https://t.co/Iju1Q0drGo — Bloomberg Economics (@economics) September 2, 2021

Nieuwe (thuis)werkproblemen