Must read: Chinese kansen

China is China

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors pleit er hevig voor om China als een aparte beleggingscategorie te beschouwen. Dat verhoogt volgens hem de rendementskansen, terwijl ook de portefeuillespreiding verbetert. Nu instappen is geen slecht idee.

Wie durft er nog in Chinese tech te beleggen?

Schroders: "The investing landscape in China has changed profoundly, but as the dust settles and the panic selling subsides we will start to look at the sector." Belangrijkste conclusie: Pas op met Chinese tech maar andere (mee)gevallen sectoren zijn meer dan koopwaardig. Sterk verhaal.

Beheerkosten blijven dalen

De fondsbeheerkosten zijn de laatste 30 jaar gehalveerd en het einde is nog niet in zicht.

De euro als nieuwe wereldmunt?

#OHV Het probleem van deze tijd https://t.co/LWWO9stddQ 'als het ons lukt om de schulden af te schrijven en fiscaal te hervormen in Europa, dan hebben we een goede kans om de dollar als wereldmunt op te volgen.' — ohv vermogensbeheer (@ohv_beleggen) August 31, 2021

Fed doet niets, dus beleggers zijn blij

"Powell toonde zich in dezen een goed Fed-voorzitter en wist alle gemoederen goed te bedaren door voorlopig nog even alle opties open te houden." Lees de column van Jan Bouius van Fintessa.

Alles draait om data

Europese belegger weet het even niet meer

De verkopers van actieve fondsen en ETF's deden in juli goede zaken. Het geld stroomde binnen. Dat vooral geldmarktfondsen en obligatiefondsen werden gekocht, duidt op onzekerheid. De snelle verspreiding van het deltavirus liet beleggers niet onberoerd.

De wondere wereld van CryptoPunks

Deze tokens zijn pas echt duur. "30 minutes ago CrytpoPunk 6947 sold for $645k. Another one went for $873k an hour ago. So yeah, understandably, you probably think this is a bubble. But ask yourself, is “everyone” you know talking about CryptoPunks? What would your spouse say if you asked him or her what they thought about them? What would your friends say? They probably would say “What the hell is a CryptoPunk?” Kopen?

Goed nieuws voor KLM, of juist niet?

Amerikaanse universiteit stapt uit hedgefunds

Want: “Fees being what they were, that played into the conversation, especially as we saw absolute returns coming down over time." Wat zijn de alternatieven?

Tech stijgt maar door

Hypotheek: ABN AMRO komt met duurzaamheidskorting

Klanten die hun woning willen verduurzamen, woorden door ABN AMRO beloond met een korting (tot 0,15%) op de hypotheekrente.

Kabinet trekt stekker uit coronasteunpakketten

Bedrijven kunnen vanaf oktober geen beroep meer doen op steunpakketten zoals de NOW, Tozo, TONK en TVL. Het demissionaire kabinet vindt steun geven niet meer nodig nu veel coronabeperkingen zijn opgeheven en de economie weer opbloeit. Nou ja, dat geldt niet voor iedereen.

Wel of geen structureel hogere inflatie?

Dat verschilt volgens ABN AMRO tussen de VS en Europa.

Inflatie: hoe groot zijn de risico’s. De verspreiding van de Delta-variant doet bezorgdheid over mondiale groei weer toenemen. Ondertussen blijft vrees voor #inflatie aanhouden en blijven risico’s hoog, ondanks recente afkoeling in VS. Onze Global Monthly: https://t.co/W5GeFPBviA pic.twitter.com/NtrbkRRJUI — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 26, 2021

Ook Jeroen Blokland ziet twee inflatiesnelheden

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).