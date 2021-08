Must read: Simpel beleggen is het beste

Must read

Plus: IT blijft favoriet, rente was eerder wél lager, verzekerd van duurzaam dividend, betere vooruitzichten aandelen EM, en meer.

Sectorconsensus: IT blijft favoriet

De consensus is onverminderd positief over aandelen, maar over de kansen van offensieve sectoren, zoals IT, Communication Services, Energy en Industry, wordt volgens Eelco Ubbels van Alpha Research verschillend geoordeeld.

Rente nog nooit zo laag?

Daar denkt Martine Hafkamp anders over. "De nominale rente, die niet gecorrigeerd is voor inflatie, heeft inderdaad nog niet eerder zo laag gestaan. Wanneer je daarentegen rekening houdt met de inflatie blijkt dat er zich vaker situaties hebben voorgedaan waarin de reële rente, wel gecorrigeerd voor inflatie, zo laag was." Verhelderend verhaal.

Verzekerd van duurzaam dividend

Inspelend op de behoefte van beleggers aan consistent inkomen én meer duurzaamheid heeft SPDR ETF’s onlangs op Amsterdam drie ETF’s gelanceerd die zich richten op duurzame Amerikaanse, Europese en wereldwijde Dividend Aristocrats.

EM: Sterke economische groei maar achterblijvende koersen

The relative performance of Emerging Markets against Developed Markets is a clear reminder that superior #GDP growth does not mean superior returns! pic.twitter.com/95n17NXHO7 — jeroen blokland (@jsblokland) August 28, 2021

Schroders is wel positiever geworden over aandelen EM

Simpel beleggen is het beste

Ook interessant voor wie van gevatte uitspraken uit, zoals deze van Albert Einstein: “Everything should be made as simple as possible, but no simpler. The five ascending levels of intellect are: smart, intelligent, brilliant, genius, simple.” Is beleggen hetzelfde als wiskunde?

Jaagt arbeidschaarste inflatie op?

Op die belangrijke vraag probeert Ben Carlson antwoord te geven.

Japanse bullmarkt nog niet voorbij

Japanse hebben een uitstekend decennium achter de rug en Columbia Threadneedle ziet genoeg reden waarom dat, ondanks een zwak eerste half jaar, ook de volgende tien jaar zal gelden.

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Aan beleggingskapitaal en optimisme geen gebrek

De fund flows bleven ook in juli op een hoog niveau. Lees alle details bij Morningstar: https://t.co/ODrHmBqZcF pic.twitter.com/KYLLwRyEoF — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) August 30, 2021

Sterk herstel fintechinvesteringen

De wereldwijde investeringen in de fintech lieten een sterk herstel zien in de eerste helft van 2021. Met een recordaantal deals (2.456) werd 98 dollar miljard geïnvesteerd in innovatieve fintech-bedrijven. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse rapport The Pulse of FinTech van KPMG.

Verhuizen naar België of Duitsland?

Want daar zijn huizen veel goedkoper dan hier.

Prijzen containervervoer door het dak

Sinterklaasinkopen? Daar kun je maar beter alvast mee beginnen. Veel speelgoed komt immers uit China en het transport ervan, veelal met zeecontainers, is de afgelopen maanden stukken duurder geworden. Het is een kwestie van tijd voordat die kosten worden doorberekend aan de consument. "Goedkoper gaat het zeker niet worden." RTL Z heeft er een artikel en een beeldreportage aan gewijd.