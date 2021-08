Must read: Goud hamsteren

Must read

Vrouwelijke minderheid belegt uitstekend

Vrouwelijke beleggers zijn zwaar ondervertegenwoordigd bij financiële instellingen, maar hun prestaties zijn uitstekend.

En weer is daar het Amerikaanse schuldplafond

Het is nu aan Janet Yellen om ervoor de zorgen dat de Amerikaanse overheid zijn schulden kan blijven betalen. Daarvoor worden bijzondere maatregelen genomen.

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Tweede termijn

EXCLUSIVE: President Joe Biden’s advisers are considering recommending Jerome Powell for a second term as Federal Reserve chair with Lael Brainard as vice-chair, sources say https://t.co/PFphmH35mc — Bloomberg Markets (@markets) August 27, 2021

Schuld niet zo erg

Dat Amerikaanse bedrijven tot over hun oren in de schuld zitten is niet zo erg, aangezien aandelen ook op recordhoogten staan. Als dat maar goed gaat.

Scenario's

U.S. GDP at the end of 2022 could be about 0.7% lower, and 10-year yields around 30 basis points higher, if the Fed surprises with a taper when conditions aren’t right, @tomorlik & @RoyeBjorn say https://t.co/jcGocfTjn1 pic.twitter.com/1Hw2wjZjoY — Bloomberg Economics (@economics) August 26, 2021

Goud hamsteren

Inflation-weary Germans are buying gold at the fastest rate since the financial crisis in 2009 https://t.co/SGzvIcc3ND — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2021

Het lot van Jack Ma

Volgens de WSJ heeft hij geleerd wie er echt de baas is over de Chinese economie. En niet op een zachtzinnige manier.

Verder met prikken