Must read: kijk anders naar Chinese techbedrijven

Thematische beleggers verdienen goede benchmarks

Grote geldstromen naar themabeleggingen kunnen voor problemen zorgen als onderliggende benchmarks te weinig liquide zijn. Wim van Zwol schetst kenmerken van indices die themabeleggers wel vooruit helpen.

Kunnen emerging markets verloren decennium achter zich laten?

Effectenhuizen verwachten dat opkomende markten na een zwakke fase wederom een gouden decennium tegemoet gaan, mede door de hoge vraag naar grondstoffen. Risico's zijn er ook: China, corona en centrale banken.

Niks aan

Saudi Aramco is de grootste olieproducent ter wereld, maar voor beleggers is er weinig te beleven met het aandeel.

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Meer aandelen

Het zijn niet alleen bedrijven die nieuw op de beurs zijn die aandelen uitgeven, ook bestaande beursbedrijven profiteren van de vraag door meer aandelen uit te geven en zo geld op te halen.

Meer actief beheerde ETF's

Een tussenvariant - actief beheerde ETF's - wint terrein.

Lage verwachtingen

Despite weeks of anticipation, investors have lowered their expectations for the Jackson Hole event, saying that U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell has little reason to rock the boat https://t.co/13RFohD4rl pic.twitter.com/YgX7sl1pHE