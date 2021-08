Must read: Niemand vreest een correctie

Must read

Wereldwijde dividendherstel neemt serieuze vormen aan

Dividendbeleggers kunnen de toekomst weer zonnig tegemoet zien. Met het economische herstel hervatten bedrijven volgens Janus Henderson Investors ook hun dividendbetalingen. En hoe!

Spoedig een beurscorrectie?

RTL Z vraagt het een aantal bekende beursanalisten, en die zijn eigenlijk helemaal niet zo somber.

Gister sloot de S&P voor de 50ste keer dit jaar op een nieuwe all time high! Met nog vier maanden te gaan staan we daarmee op de 7de plek sinds 1928. pic.twitter.com/jhPl427MKu — ldaalder (@ldaalder) August 25, 2021

De rente zal nog lang laag blijven

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa vreest geen renteverhogingen. "Hou er maar rekening mee dat deze situatie van financiële repressie nog jaren zal kunnen aanhouden." Het is de manier om de hoge schulden wereldwijd betaalbaar te houden en langzaam te zien verdampen. Slecht nieuws voor spaarders, goed nieuws natuurlijk voor aandelenbeleggers en makelaars.

1. Stocks: all-time highs

2. Home prices: all-time highs

3. Job openings: all-time high

4. Wages: all-time high

5. Core PCE Inflation: highest since 1991

6. Fed: we need 0% rates through at least 2023 & trillions more in bond buying to boost asset prices & increase inflation. — Charlie Bilello (@charliebilello) August 24, 2021

Nasdaq nu op 15000 punten

Amerikaanse Techindex klimt steeds harder. Onderwijl moet Chinese Tech, genoteerd in de VS, oppassen. Na de Chinese regering gaat de SEC de onderliggende activiteiten van deze bedrijven tegen het licht houden.

Hoezo is vergrijzing een probleem?

Vier op de tien 65-plussers werkt. Het zijn er steeds meer.

De arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen. In 2003 had 1 op de 10 betaald werk. Hoeveel waren dat er vorig jaar?https://t.co/ImigBKG7ip pic.twitter.com/2L9IKAEo60 — CBS (@statistiekcbs) August 25, 2021

Goed voorspellen is kwestie van goed uitrusten

"But in all, the results are that if you are an analyst, taking a few days off will improve your forecasts. In fact, even getting one hour of additional sleep will help." Leuke column.

De beurseffecten van de klimaatverandering

Nederlandse aandelen zouden wel eens kunnen profiteren. Interessante studie.

De gevolgen van #klimaatverandering - en wat #beleggers daardoor kunnen mislopen - zullen wereldwijd sterk uiteenlopen. Lees hier meer: https://t.co/5ZQbfYAOhf pic.twitter.com/NrN3ipKFdU — SchrodersNL (@SchrodersNL) August 24, 2021

Factorbeleggen (smart bèta) werkt ook met obligaties

Het is de manier om de markt te verslaan. Hoe?

Politiek doet er ook toe

Nou ja, dat geldt vooral voor beleggers in de opkomende markten. Alleen daarom al is het wel zo verstandig om het geld over meerdere landen te spreiden.

Fear and Greed-index is onbruikbaar

Technisch analist JC Parets is een fan van statistieken, maar de CNN Fear and Greed-index, die wat zou moeten zeggen over het gevaar van bubbels, vindt hij maar niks. Die is eerder een contra-indicator.

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Overname NN IP staat niet op zichzelf

Margedruk en concurrentie van fintechbedrijven dwingt assetmanagers om fusie-en overnamepad op te gaan. Middelgrote vermogensbeheerders moeten volgens Detlef Glow kiezen: fuseren of worden opgegeten.