Must read: Wat zal de Fed zeggen?

Bonus met bonuscertificaten

Met bonuscertificaten genoteerd aan de Duitse beurs is het interessant om in te spelen op bijvoorbeeld BionTech, TotalEnergies en Philips. Marcel Tak rekent deze producten met bescherming door.

Franklin Templeton zet in op Aziatische tech

E-commerce, fintech and gaming industries in Southeast Asia have the potential to gain even more ground post-pandemic, according to Yi Ping Liao and Claus Born of our Emerging Markets Equity team. Read more: https://t.co/linIZ6sjKv — Franklin Templeton (@FTI_Global) August 24, 2021

De SPAC-hype is voorbij

Beleggers hebben hun interesse in SPAC's verloren, zegt Ben Kwasnick van SPAC-Research.

"Correctie van 10% zou niet verkeerd zijn"

We moeten op ons hoede zijn: de aandelenwaarderingen zijn niet langer aantrekkelijk en het sentiment wordt 'ongemakkelijk', zeggen analisten van Citigroup. Een correctie van 10% op de Amerikaanse aandelenmarkt zou helemaal niet vreemd zijn, stellen zij.

Of banken de klimaatrisico's wat serieuzer willen nemen

Most banks still aren’t managing climate-related risks in line with our expectations, but they are becoming more aware of gaps and have drawn up action plans. Read more in the Supervision Newsletter https://t.co/2EuzRNXFF5 pic.twitter.com/clrZj4qy3o — European Central Bank (@ecb) August 24, 2021

Woningmarkt: bijbouwen heeft geen zin, de rente moet omhoog

De huizenprijzen zijn opnieuw gestegen met ruim 16% en dat is opnieuw slecht nieuws voor starters. Woningen bijbouwen biedt op korte termijn geen oplossing. Maar misschien moeten we meer kijken naar de echte oorzaak: de lage hypotheekrente. Aldus RTL Z.

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Techreuzen gaan praten met Biden

CEO's van grote Amerikaanse techbedrijven gaan met president Biden praten over cybersecurity.

Toestemming

Pfizer's Covid-19 now has full FDA approval. Here is what that means (via AP) https://t.co/nTmxqdt3W6 — Bloomberg Markets (@markets) August 24, 2021

Wat zal de Fed zeggen?