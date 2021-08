Must read: Big tech blijft winnen

Must read

Plus: Wel of niet beleggen in grondstoffen, het probleem met verliesaversie, woningprijzen stijgen nu nog sneller, en veel meer.

Wie durft er nog te beleggen in grondstoffen?

Beleggen in grondstoffen heeft de laatste jaren niet gerendeerd. Desondanks zijn er redenen te bedenken om er toch in te beleggen. Lees de uitgebreide en gedegen analyse over de kansen en risico's van beleggen in grondstoffen van Jasper Haak en Maurice Kemper van Af Advisors. Hoe heftig het er in de grondstoffenmarkt aan toegaat, laat bijvoorbeeld de prijsontwikkeling van ijzererts zien.

IJzererts is nog nooit zo snel in een bearmarkt (-20% versus piek) terecht gekomen.

Hier alle bearmarkten op een rijtje.

(MS) pic.twitter.com/5zmMxXV3HP — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 20, 2021

Het begint met duurzaam vastgoed

40% van de CO2-uitstoot komt van gebouwen. Het is volgens Pictet AM de hoogste tijd dat beleggers hier meer aandacht aan schenken, want een energie-intensief gebouw is over een paar jaar niks meer waard.

Omstandigheden blijven gunstig voor aandelen

Ondanks oplevingen van nieuwe varianten van het coronavirus en de ophanden zijnde tapering door de Federal Reserve, ziet het er per saldo nog altijd goed uit voor aandelen. Dat zegt Vincent Juvyns, Global Market Strategist bij JP Morgan Asset Management, in een toelichting op de Midyear Outlook van de vermogensbeheerder.

Alles moet anders

Vermogensbeheerders hebben alle reden om de toekomst te vrezen.

Martin Gilbert: Asset managers must be paranoid to survive https://t.co/F93sWDrkau — Financial News (@FinancialNews) August 23, 2021

Het grote verschil tussen de aandelen- en cryptomarkt

Heerlijke Amerikaanse column. Bitcoin gaat trouwens weer lekker.

Het probleem met verliesaversie

Verliezen is psychologisch erger dan winnen. Dat leidt bij beleggers tot verkeerde keuzes.

Tja, met de kennis van nu

Country ETF Returns over the last 10 years...



Highest: USA @ +14.7% per year. $SPY

Lowest: Brazil @ -4.7% per year. $EWZ



Data via @ycharts pic.twitter.com/lNUduZmP0G — Charlie Bilello (@charliebilello) August 22, 2021

Big Tech blijft winnen

Hoge waarderingen en strengere regels zijn niet het probleem, schrijft Marketwatch in een uitgebreid artikel.

Woningcrisis zet voorlopig nog door

De onvrede over de verstoorde woningmarkt groeit. Maar diezelfde huizenmarkt dendert gewoon door. Nog nooit stonden zo weinig huizen te koop en de prijzen stijgen. Vastgoedprofessor Peter Bouwhouwer, kom er maar in! Overigens blijkt de prijsstijging van koopwoningen volgens het CBS opnieuw te versnellen (+16,3% tov een jaar eerder).

Dat was de tijdelijke oliehausse

Plus: Kunnen oliebedrijven overleven?

#Oil is close to entering a bear market. Down 19.9% from its July peak. pic.twitter.com/dKkTgAQOgO — jeroen blokland (@jsblokland) August 21, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).