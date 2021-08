Must read: Nieuwe draai naar dividendaandelen dreigt

Must read

Monetaire kapiteins wijzigen koers

"Wij staan aan de vooravond van een majeure verandering, een verandering die vooral de financiële markten behoorlijk kan beïnvloeden. Ik heb het over het aanstaande draaien van de Fed," zo opent Edin Mujagic zijn nieuwste column.

Xi en Powell willen hetzelfde

Alexis Bienvenu, fondsbeheerder bij La Financière de l'Echiquier (LFDE), ziet grote overeenkomsten tussen het aanpakken van internetbedrijven in China en het ruim houden van het Amerikaanse monetaire beleid. "Sociale cohesie krijgt de voorkeur boven economische orthodoxie." Interessant verhaal.

Chinese aandelen zijn het haasje



7 redenen om toch in actieve fondsen te stappen

Tal van studies wijzen uit dat goedkope passieve fondsen uiteindelijk veel beter presteren dan dure actieve. De markt laat zich niet eenvoudig verslaan. Kosten doen er ook toe. Toch steken beleggers nog altijd biljoenen in actieve fondsen. Why? Adam Grossman geeft zeven mogelijke redenen.

Kunnen oliebedrijven overleven?

Voor de toekomst van de olie- en gassector zijn de komende jaren bepalend. Capital Group schetst de problemen, dilemma's en kansen van een sector die zich opnieuw moet uitvinden.

Want dividend is belangrijk

Opnieuw rotatie naar Europese waarde-aandelen op komst https://t.co/CDsRwd6iVu Vincent Juvyns van JPMorgan wijst voor komende jaren op belang van dividend @Juvyns_Vincent @JPMorganAM — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) August 19, 2021

Nederlandse economie herstelt beter

Nederland komt sterk uit de coronacrisis. De economie groeit dit jaar met 3,8 procent, gevolgd door 3,2 procent in 2022. De werkloosheid loopt na het wegvallen van de steunmaatregelen slechts licht op tot 3,6 procent in 2022, waarmee sprake blijft van krapte op de arbeidsmarkt. Dat vooruitzicht is veel minder beroerd dan waar tot voor kort vanuit gegaan werd, aldus het CBS in een bericht van RTL Z.

Brexit leidt tot vertrek Britse bankiers

Brexit has boosted the export of high-earning bankers from London to Europe https://t.co/oKmwyFtKbv pic.twitter.com/mbDJ5rabW0 — Bloomberg Opinion (@bopinion) August 19, 2021

Bestaat de 100% rationele belegger?

Heerlijk en zeer lang verhaal van The New Yorker over de problemen met rationaliteit. "In search of facts, we must make do with probabilities. Unable to know it all for ourselves, we must rely on others who care enough to know. We must act while we are still uncertain, and we must act in time—sometimes individually, but often together. For all this to happen, rationality is necessary, but not sufficient. Thinking straight is just part of the work."

Europese kansen in afgestrafte sectoren

Morningstar selecteert de beste aandelen in de Europese luchtvaartindustrie en nutssector.

De 3 techaandelen van Buffett

Lange tijd moest waardebelegger Warren Buffet niets van tech hebben. Want te duur. Inmiddels is de grootste positie, by far, in zijn portefeuille een techbedrijf. Kunnen waarde en tech toch door dezelfde deur?

Jan Modaal zonder partner kansloos op huizenmarkt

Alleenstaanden met een modaal inkomen die op zoek zijn naar een koopwoning zijn volslagen kansloos. Terwijl zij een stuk meer kunnen lenen dan vorig jaar, is slechts 3 procent van alle te koop staande woningen voor deze groep bereikbaar. Voor tweeverdieners ligt het woningaanbod een stuk hoger.

Bijbouwen is niet de oplossing. Wat wel?

bijbouwen is dweilen met de kraan open, als financiering het probleem is en er 411.000 woningen leeg staanhttps://t.co/1cRkzIXzfU — Hans de Geus (@hansdegeus) August 19, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).