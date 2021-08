Must read: van overdreven beursoptimisme is geen sprake

Must read

Plus: Goldman Sachs koopt NN IP, bitcoin is 95% fraude en ruis, Chinese kansen, wel of niet themabeleggen, en veel meer.

NN IP voor 1,6 miljard euro naar Goldman Sachs

De consolidatieslag in de wereld van assetmanagers gaat verder. NN Investment Partners, een van de grootste vermogensbeheerders van het land met een vermogen van 300 miljard euro onder beheer en 60 miljard euro 'onder advies', is door NN Group verkocht aan Goldman Sachs.

Fed-lid: Bitcoin is voor 95% fraude en ruis

Neel Kashkari, president van de Minneapolis Federal Reserve, ziet niets in ’s werelds belangrijkste digitale munt en stelt dat de bredere sector aan elkaar hangt van fraude en hype.

Amundi: Chinese beursval biedt mooie instapkansen

Extra Chinese regelgeving heeft geleid tot onzekerheid en sterk dalende koersen. Welke interventies zitten er nog aan te komen? Waar liggen de beleggingskansen?

Tenminste, voor wie durft

China's technology firm clampdown continues. More regulation is being proposed. Alibaba is down a whopping 47% from its peak in October last year.

Wachten op Jackson Hole

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa is niet bang dat tijdens het aankomende feestje van centrale bankiers renteverhogingen worden aangekondigd, maar de angst voor tapering zal de komende maanden wel boven de markt blijven hangen. Reuring verzekerd.

De olieprijs verkeert in een nieuw trendkanaal

Olieprijs op het laagste punt sinds eind mei.

Nee, beleggers zijn niet overdreven optimistisch

Barry Ritholtz verklaart de hevige beursrally van het afgelopen jaar. "As we have noted so many times before, when markets get hit with a non-economic, non-market-based externality, they respond by wobbling for a bit and then resuming their prior trends. Examples include Pearl Harbor, JFK assassination, 9/11, and Covid. I can even make a case to include 1987."

Wel of niet themabeleggen?

Morningstar USA geeft in een zeer uitgebreide analyse het antwoord.

Tal van zaken bedreigen Nederlands herstel

De Nederlandse economie herstelt goed van de coronacrisis. Deze week nog berekende het CBS dat onze economie in het tweede kwartaal met meer dan 3 procent is gegroeid, ten opzichte van het begin van dit jaar. Toch zijn de zorgen nog niet voorbij. Bijvoorbeeld zeecontainers en personeelsgebrek kunnen roet in het eten gooien, zeggen vooraanstaande CEO's.

Speciaal voor beleggers in de Ibovespa

Wat is er veranderd aan de vooruitzichten in Brazilië? Na een moeizame start in 2021, anticiperen de financiële markten nu op een opleving van de Braziliaanse economie.

Pasloos betalen inmiddels populairder dan traditioneel pinnen

Uit cijfers van Betaalvereniging Nederland blijkt dat pasloos pinnen – betalen met een smartphone, smart watch of zogeheten wearable – steeds meer de voorkeur krijgt boven het ouderwetse pinnen (met pincode). Volgens de Betaalvereniging is het succes van contactloos betalen vooral te danken aan de invoering van Apple Pay (voor iPhones) en Google Pay (voor Android-toestellen).

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).