Must read: De lucratieve handel in rook

Plus: Europese aandelen favoriet, goud is out, klimaatverandering als beleggingskans, de verborgen risico's van gelijk gewogen indices, en meer.

Europese aandelen favoriet

Het heeft een paar jaar geduurd, maar de beleggingsconsensus prefereert nu Europese aandelen boven die uit andere regio's. Ook opmerkelijk: Amerika staat nu onderaan en heeft als enige regio een houdadvies.

Crypto’s kunnen kapitaalmarkten ontwrichten

Ook T. Rowe Price houdt de ontwikkeling van de cryptomarkt nauwlettend in de gaten. Erin beleggen is nog niet aan de orde, maar wat niet is, kan nog komen. Het wachten is eerst op de grote shake-out.

Green is good?

Nee, het streven naar duurzaamheid is voor de ECB vooral noodzakelijk, zo betoogt, Hyung-Ja de Zeeuw, strateeg duurzaamheid bij RaboResearch. "Het groene actieplan van de ECB heeft niets te maken met actiebereidheid en goed of fout. 'Green is good'? Nee hoor. Lagarde gaat gewoon voor minder risico en meer prijsstabiliteit."

Goud is out?

Het aantal uitstaande goud index fondsen (SPDR GOLD) neemt rap af (linker as). Vreemd dat beleggers altijd verkopen als koersen gedaald zijn en kopen als goud gestegen is. Dat is niet de manier om rijk te worden.

Koersbeweging goud rechter as, donkere lijn. pic.twitter.com/0sQJd1WHjT — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 18, 2021

Retailbeleggers frustreren quants

“As households start owning more and more equities, there are definitely different patterns in the marketplace,” said Mani Mahjouri, chief investment officer at quant hedge fund Blueshift Asset Management. “The retail investors coming in for whatever reason have a higher utility for risk than typical institutional investors.” Interessant verhaal.

De lucratieve handel in emissierechten

"Emissierechten worden buitengewoon interessant voor beleggers. Het is namelijk de enige asset class waarvan het aanbod structureel afneemt. Daar zorgt de overheid wel voor door de jaarlijkse cap te laten dalen. De vraag blijft echter wel toenemen. Het gevolg is een oplopende prijs voor deze rechten." Lees het verhaal van Jan-Willem Nijkamp van Fintessa.

Inkomensongelijkheid is voor Beijing (wel) een dingetje

China calls for curbs on 'excessive' income and for the wealthy to give back more to society https://t.co/sww6hrwNfN — CNBC (@CNBC) August 18, 2021

Klimaatverandering is ook een beleggingskans

"Het inrichten van een klimaatpositieve portefeuille kan in de komende tien jaar 20% extra rendement opleveren." Dat stellen de analisten van Van Lanschot Kempen. Maar hoe doet u dat, het koolstofarm maken van de beleggingsportefeuille?

"Stop met zeuren!"

Naar aanleiding van klachten over de (te) lange werkdagen heeft Goldman Sachs het salaris van junior bankiers verhoogd. Wereldwijd ontvangen eerstejaars analisten van de investeringsbank een loonsverhoging van $86.000 naar $110.000. De junior analisten klaagden over een te hoge werkdruk en gaven aan soms tot wel 105 uur per week te werken. Desondanks kan niet iedereen zich vinden in de salarisverhoging.

De verborgen risico's van gelijk gewogen indices

Sterk maar technisch verhaal.

NN IP verrast door snelle daling Amerikaanse rente

De beurs zendt volgens NN IP onduidelijke signalen naar beleggers uit. Vooral de snelle daling van de Amerikaanse rente heeft de Haagse vermogensbeheerder verrast. "Dat duidt op weinig vertrouwen in de economie." NN IP deelt dat wantrouwen niet. Toch zijn de cyclische trades voorlopig in de ijskast gezet.

Bijzonder, banken worden ook politiek actief

Banken en betaaldiensten blokkeren rekeningen van antivaxers: https://t.co/fNQhnvgEmY — NU.nl (@NUnl) August 18, 2021

Hoeveel duurder werd het leven?

Dat verschilt sterk per product, zo laat RTL Z zien. Kijkt u even mee.

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).