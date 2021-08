Must read: China haalt teugels verder aan

Must read

De acht belangrijkste beleggingslessen van Covid-19

18 maanden beleggen met Covid hebben topbelegger Ewout van Schaick, hoofd mixfondsen van NN IP, de nodige nieuwe inzichten verschaft. De belangrijkste les: "Wees voorbereid op het onverwachte en koester wat echt belangrijk is."

China trekt teugels verder aan

Het nieuwe vijfjarenplan van China maakt duidelijk dat de autoriteiten onderleiding van prseident Xi de komende jaren de teugels in grote delen van de economie gaan aantrekken. Regulering is het motto, ondanks de onzekerheid die dit voor beleggers met zich meebrengt.

De economische cijfers van China vallen ook al tegen

ICYMI! #China retail sales rose 8.5% YoY in July, significantly below expectations. Industrial production also weaker than expected. Stimulus coming? pic.twitter.com/gvbm6WbZ0K — jeroen blokland (@jsblokland) August 16, 2021

Vijf mythen over Japan

Japan heeft bij de nodige beleggers een zwakke reputatie. Volgens Sophia Li van FSSA Investment Managers liggen vijf onterechte vooroordelen daaraan ten grondslag.

Zijn Amerikaanse aandelen te duur?

Dat valt nog te bezien. "I’m not trying to say stocks are cheap. I’m not even trying to say they’re not expensive. With interest rates so low and the market at all-time highs, I would almost be more worried if the stock market wasn’t expensive." Sterke en uitgebreide analyse, met dank aan de cijferaars van JP Morgan AM. But there are good reasons for the overvaluation in the U.S. stock market right now." Lezen.

Als spreiding geen spreiding is

"Portfolios that investors believe are well-diversified aren’t. They are highly concentrated in one mood: euphoria." -@Peter_Atwater https://t.co/zgQTRNNPSX — Jesse Felder (@jessefelder) August 12, 2021

Obligatiebeleggers zijn past echt slim?

Dat obligatiebeleggers de beste beleggers zijn, (want die hebben past echt veel te verliezen) klopt niet helemaal, ontdekte Michael Batnick van The Irrelevant Investor.

Wat is beter: actief of passief beleggen?

Dat antwoord is niet te geven, laat een zeer uitgebreid en complex Amerikaans onderzoek zien.

Dit is de impact van Covid op de Nederlandse economie

Aanrader voor wie van grafieken houdt.

In deze publicatie presenteren wij periodiek een reeks grafieken, die samen een zo actueel mogelijk beeld geven van de Nederlandse economie in de context van de coronacrisis. #RaboResearch https://t.co/dM169d4EsP — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) August 16, 2021

Aantal vrouwelijke en jonge beleggers groeit snel

Maar liefst 31% van de vrouwelijke beleggers in Nederland is het afgelopen jaar gestart met beleggen, zo blijkt uit onderzoek van Brand New Day. Onderwijl beleggen ook steeds meer jongeren. Nou ja, beleggen. De risico's die worden genomen, zijn groot, zo toont RTL Z in een korte reportage.

Huizenmarktgekte overal

De oververhitting van de Nederlandse huizenmarkt is weinig uniek.

Ook andere zaken zijn flink in prijs gestegen

Zou er een correlatie zijn?

YEAH! We've never had it so good: Global equities now worth $118.3 TRILLION, highest value ever in history. Equals to ~140% of world GDP. pic.twitter.com/rIVbb06CPB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 15, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).