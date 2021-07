Must read: Duitse rente naar een laagterecord

Must read

Fed houd koers vast tot zeker oktober 2021

De Fed wordt niet warm of koud van 5% inflatie en wijzigt zijn koers niet. Misschien dat Powell op de conferentie in Jackson Hole iets zal zeggen over mogelijke strategiewijzigingen, aldus Edin Mujagic.

Bubbel groeiaandelen wordt groter

Waardeaandelen zijn het jaar sterk begonnen, maar inmiddels hebben de tech- en groeiaandelen het stokje weer overgenomen. Ten onrechte, vindt vermogensbeheerder GMO, die waarschuwt voor een bubbel die alsmaar groter wordt.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Big tech overtreft verwachtingen

Allemaal hadden ze groot succes in pandemietijd.

63 negatieve maanden

Good Morning from #Germany where the financial repression intensifies. Real yields (10y Bunds-inflation) plunged to -4.25%, a fresh All-Time low after inflation jumped to 3.8% in Jul from 2.3% in Jun. Real yields are now NEGATIVE for 63 consecutive mths, another historic record. pic.twitter.com/Aq3PsIgvAD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 30, 2021

En minder groei

De trukendoos moet weer open

The Treasury Department is set to start dipping into its toolkit to avoid breaching the U.S. debt limit https://t.co/FnHc6oe4hL — Bloomberg Economics (@economics) July 30, 2021

Is dit slim van China?

Heard on the Street: Beijing is right to see anticompetitive practices in its internet sector as a problem, but its tech crackdown could backfire https://t.co/XZF1fiWLE1 — The Wall Street Journal (@WSJ) July 30, 2021

Gevolgen extreem weer zichtbaar

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) werken samen met de overheid en verzekeraars aan de Klimaat Impact Monitor. In deze monitor wordt data gebundeld, zodat de gevolgen van extreem weer in één oogopslag zichtbaar zijn.