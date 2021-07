Must read: disruptors zijn fantoombedrijven

Must read

Plus: Amerikaanse bedrijven niet beter dan Europese, Chinese tech wel/niet in gevarenhoek, overheidsschulden geen probleem, en meer.

Amerikaanse bedrijven niet beter dan Europese

Volgens The Economist zijn Amerikaanse bedrijven superieur aan Europese doordat zij minder last hebben van bureaucratische hobbels. Drew Dickson van Albert Bridge Capital is het daar totaal mee oneens. "Het enige Amerikaanse voordeel is Silicon Valley."

Schuld staat toekomstige groei niet in de weg

Doen staatsschulden er nog toe? Of is het deze keer anders? Voor de macro-economische smullers onder onze volgers beoordelen wij de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën voor de komende jaren.https://t.co/uZiSkf1VmD pic.twitter.com/rChdmRKJTs — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) July 29, 2021

Chinese tech profiteert juist van extra regels

Invesco begrijpt weinig van de Chinese techcrash. Forbes is minder positief over de Chinese bemoeienis met de nationale techsector.

China triggers huge market meltdown and it's just getting started: https://t.co/YjFLGJP6PG pic.twitter.com/9sq1llcVCz — Forbes (@Forbes) July 29, 2021

Sterke cijfers onderbouwen gestegen koersen

De laatste cijfers van de grote Amerikaanse techbedrijven waren weer eens waarnzinnig sterk constateert (ook) Jan Bouius van Fintessa.

Fed denkt al iets meer aan taperen

MORNING BID A step closer to Fed taper, quelle surprise! https://t.co/5i389lKUoJ pic.twitter.com/oNpCZ97lJX — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2021

Er valt het nodige af te bouwen

BREAKING! *FED: ECONOMY HAS MADE PROGRESS TOWARDS GOALS LAID OUT TO TAPER. pic.twitter.com/mMHpM5834O — jeroen blokland (@jsblokland) July 28, 2021

Hoezo disruptors?

Econoom Piet Rietman van ABN AMRO keert zich tegen boodschappenbezorgers en andere "fantoombedrijven" die wel martkaandeel winnen maar geen winst maken. "De marges zijn zo dun dat het bijna niet anders kan dan dat dit verlieslijdende bedrijven zijn die zoveel mogelijk vreemd vermogen aantrekken in een wedloop om Nederlands marktleider te worden. Maar tegen de tijd dat winstgevendheid in zicht is zijn er wellicht zoveel misstanden geweest – verkeer, klanttevredenheid, arbeidsomstandigheden – dat de wetgever op de één of andere manier ingrijpt." Zinnige column.

Laten we het niet meer over crisis hebben

Stemming onder ondernemers in de industrie naar nieuwe recordhoogte https://t.co/c0urafNyT9 — Business Insider Nederland (@BINederland) July 29, 2021

KPMG: “Investeringen in Nederlandse startups naar recordhoogte”

In het tweede kwartaal van 2021 werd voor een bedrag van 2,6 miljard dollar in Nederlandse startups geïnvesteerd.

"Streng, rechtvaardig en deskundig, dat spreekt mij aan als toezichthouder"

Jos Heuvelman, bestuurslid van de AFM over overkreditering, woningmarkt, aflossen en balans zoeken.

Ook Rabobank begrijpt de noodzaak van duurzamere landbouw

Agriculture is a major emitter of greenhouse gases. The sector can also play a key role in fighting climate change due to the potential of carbon sequestration in soils. Verified carbon credits can be an effective mechanism in this regard. #RaboResearch https://t.co/6rmf61CZgY — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) July 26, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Amsterdam gaat ervandoor