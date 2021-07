Must read: De sterke waarde van dure merken

Must read

De perfecte dividendcombinatie

In zijn zoektocht naar nieuwe beleggingsideeën kijkt erkend dividendbelegger Jorik van den Bos nu ook nadrukkelijk naar aandelen die een gemiddeld dividend uitkeren maar deze door een hoge winstgevendheid en lage pay-out flink kunnen laten groeien.

Sterke stijging inflatie in VS zet niet door

T. Rowe Price verwacht niet dat de inflatie in de VS op langere termijn hoog zal blijven. "De positieve vooruitzichten voor groeibedrijven blijven dan ook ongewijzigd."

Waarom Schroders vast is op vastgoed

De complexiteitspremie in vastgoed - De rol van vastgoed als bron van de complexiteitspremie wordt volgens ons ondergewaardeerd.

De sterke waarde van dure merken

Merken als Dior, Apple en Gucci werden hard getroffen door de pandemie, maar zijn terug van weggeweest. Een koopkrachtige middenklasse in opkomende economieën en sterke balansen maken premium brands tot een interessante belegging.

Traditionele indices nog altijd prima gespreid

"While market capitalization weighted indexes are currently more concentrated than usual, they are still very well diversified based on the small amount of extra expected return the biggest stocks would need to offer to compensate for their weight in the index. In sum, market capitalization weighting is the best index design available, offering the most efficient and diversified exposure to the broad stock market." Goed verhaal.

Alternatieve financiering flink in de lift

Duur? Bij alternatieve financiering komt meer kijken dan het rentetarief

Positief pensioennieuws

In het tweede kwartaal van 2021 is de financiële positie van pensioenfondsen voor het vijfde opeenvolgende kwartaal verbeterd. De dekkingsgraad van de pensioensector in zijn geheel is uitgekomen op 109,4 procent.



Lees meer

Drie misvattingen over illiquide beleggingen

"We need to recognize that liquid assets bring additional benefits to a portfolio, while illiquid assets impose additional costs." Ofwel, pas op met illiquide beleggingen. Sterk verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

China bedankt

Aandelen opkomende markten hard onderuit.

China concerns!



And why you should remain underweight Emerging Market Equities for now.

Europese klimaatregels gelden ook voor China

Europa gaat importheffingen invoeren voor vervuilende bedrijven. Europese ondernemers moeten aan strenge Europese uitstootregels voldoen, maar concurrenten buiten de EU niet. En dat is niet eerlijk, vindt eurocommissaris Frans Timmermans, aldus RTL Z in een reportage. Enfin, nog een reden om voorzichtig te zijn met Chinese aandelen. Ook ABN AMRO wijdt er een verhaal aan.