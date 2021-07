Must read: Steunaankopen

Must read

Waarom obligatiebeleggers inflatie niet vrezen. Plus: recordaantal besmettingen in Tokio en waarom is de markt voorspellen zo lastig?

AFM: Verbindend of verbiedend?

Waarom mogen AEX-beleggers straks slechts turbo's kopen met een hefboom van maximaal tien? Op buitenlandse indices mag de hefboom hoger zijn. De AFM verbiedt teveel, aldus Marcel Tak.

Europese beleggers dumpen geldmarktfondsen

Europese beleggers verkeerden afgelopen maand in een duidelijke risk-on modus. Dat de Covid-pandemie afzwakte, maakte optimistisch. Juni 2021 was daarom opnieuw een positieve maand voor de Europese fondsensector, aldus Detlef Glow.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Low-volatility ETF's doen niet waarvoor ze zijn bedacht

Low-volatility ETF's waren op het dieptepunt van de coronacrisis niet in trek bij beleggers. Morningstar denkt dat beleggers zijn afgeknapt op de beperkte veiligheid die deze producten bieden.

Angst voor verkopen

China’s government bonds and the yuan slide in tandem, as speculation rose that overseas hedge funds have stepped up liquidating the country’s assets https://t.co/dMJKTjPmOI — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2021

#China concerns!



And why you should remain underweight Emerging Market Equities for now. The Daily Insight:https://t.co/ZT5rRsxGK7 pic.twitter.com/4tReBK9tnU — jeroen blokland (@jsblokland) July 27, 2021

Waarom is het toch zo lastig voorspellen?

Factoren die de markt drijven laten zich niet voorspellen, aldus Barry Ritholtz.

Ojee

Tokyo set a new daily record for Covid-19 cases, reporting 2,848 new infections on the fifth day of the Summer Olympics https://t.co/ukEtBr4wr4 — The Wall Street Journal (@WSJ) July 27, 2021

Steunaankopen

Waarom obligatiebeleggers niet bang zijn voor inflatie.

Grappig; Amerikaanse huizenmarktperikelen

Nu het een verkopersmarkt is, doen die verkopers rare dingen (zoals het toilet meenemen), aldus de NYT.