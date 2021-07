Must read: Chinese beurstranen

Must read

De ECB gaat "Back to the future"

De ECB heeft volgens obligatiebelegger Hendrik Tuch geleerd van de rentefout die het in 2008 maakte. Ook als de inflatie de komende maanden oploopt, zal de ECB niet op de rem trappen.

Meneer Weidmann is het er wederom niet mee eens

Dat zegt de president van de Bundesbank in een (Duitstalig) interview met de Frankfurter Algemeine.

Wat doet de rente straks als er daadwerkelijk 5% inflatie op de Duitse inflatie borden staat.https://t.co/3e9VkHBvpL pic.twitter.com/HVox4Del2e — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 26, 2021

Inflatie tijdelijk?

Daar heeft Joop van de Groep van Fintessa zo zijn bedenkingen bij.

Chinese beurs hard onderuit

BEAR MARKET alert! #China's stock markets are tumbling with the A50 index, including the 50 biggest A-shares, now down more than 20% from its February peak. pic.twitter.com/228CeApkQp — jeroen blokland (@jsblokland) July 26, 2021

Vergrijzing

De hele wereld gaat Japan achterna.

Amerikaanse werkloosheid loopt hard terug

The Daily sketch: Not that short https://t.co/BDpTI8mkA7 pic.twitter.com/5iwv5A1sEr — Robeco Asset Management (@Robeco) July 26, 2021

Markt timen kan volgens de Meb Faber-strategie wel?

"In my opinion, the key takeaway is that the Faber strategy does work for guarding against large market drawdowns but does so at the expense of long run performance. The Faber strategy should not be expected to deliver long run outperformance on an absolute basis over a simple by and hold but is able to achieve solid returns while taking a lot of risk (particularly, the most painful risk) off the table." Ja en nee dus. Diepgaande analyse.

Beleggen in EM?

Diepgaande analyse van Rabobank van de kansen en risico's in de verschillende opkomende markten.

Our vulnerability Heatmap provides a comprehensive overview of important economic indicators to signal potential vulnerabilities in 18 economies. #RaboResearch https://t.co/0EPghsh5yI — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) July 23, 2021

GMO blijft pessimistisch

Dit is het advies aan beleggers: "Our main message is thus: in a global growth bubble, we are advising clients to do three things: 1) exploit the bubble with an equity long/short strategy, 2) avoid the bubble by investing in alternatives, and 3) concentrate assets away from the bubble in emerging market value, Japan small value, cyclicals, and quality. For fixed income, keep duration shorter than normal, and use active management in the credit space, where interesting pockets of dislocation remain ripe for the picking while spreads are tight." Hier is het hele verhaal.

Lees meer over de zorgen van Jeremy Grantham van GMO in het artikel Krijgen we de grootste beurscrash ooit?

75% pensioenfondsen wil meer goud kopen

Pensioenfondsen en centrale banken zien goud onverminderd als een goede bescherming tegen hoge inflatie en een zwakke dollar, dus zeggen het goudbelang in hun portefeuilles te willen uitbreiden.

Zo blijft de huizenbubbel wel in stand

Voor het eerst sinds augustus 2013 werden er minder vergunningen afgegeven voor nieuwe woningen dan voor renovaties van woningen. Wel nog op een hoger niveau dan in 2013. #CBS pic.twitter.com/yHhu8wMJRA — Madeline Buijs (@MadelineBuijs) July 23, 2021

Europa lijkt kansloos op de wereld-chipmarkt

Europa wil een grotere rol spelen op de wereldchipmarkt. Brussel heeft miljarden euro's aan subsidie klaarliggen, maar het lijkt een kansloze wedstrijd. De voorsprong van Taiwan, China en de VS is te groot. Maar Europa heeft wel een paar interessante spelers op deze markt, aldus RTL Z in een korte reportage.

Boeing loopt leeg

Boeing has lost scores of workers to Amazon and SpaceX, which are pushing technological advances at breakneck speed https://t.co/WpiXVjki6s — Bloomberg Markets (@markets) July 26, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).