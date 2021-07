Must read: yes-dag bij de ECB

Must read

Chinese obligatiemarkt opgeschoond

Chinese staatsbedrijven zijn jarenlang gespekt met goedkope kredieten, gegarandeerd door de staat. Maar het roer gaat om. Ook zij krijgen te maken met marktwerking. Dat kan op obligatiemarkten voor turbulentie kan zorgen, maar het komt de economie ten goede.

De ECB wil graag te laat komen

Voor beleggers die het begin van de maand nog niet door hadden; De ECB is liever te laat met het verkrappen van het beleid dan te vroeg, aldus Edin Mujagic.

Over een andere boeg

This is good: “From Mr No to Mr Yes, but . . .” — Bundesbank hawk adapts his strategy via @FT

https://t.co/9xiUS0sWRV — Stefan Gerlach (@HmsGerlach) July 23, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Overheidsschuld en centrale banken

Laveren tussen Scylla en Charybdis.... artikel op de site van de CFA/VBA over doseren van monetaire steun en hoe lastig dat is.

60/40 ouderwets

De geijkte nix van aandelen en obligaties is niks voor jonge beleggers. Te onpersoonlijk.

Nog een record

#Fed balance sheet has hit another ATH as Powell keeps the printing press rumbling despite spiralling inflation. Total assets rose by another $39bn to $8,240.5bn, equal to 37% of US's GDP. pic.twitter.com/4bLmLcb12F — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 23, 2021

Lekker duur

#Commodities close to new multi-year high, nowhere near an all-time high. pic.twitter.com/mBokKxNdbc — jeroen blokland (@jsblokland) July 22, 2021

Ojee, de koffieprijs

If history repeats itself, the deep freeze that’s destroying Brazilian coffee crops isn’t a good sign for caffeine addicts https://t.co/W6C1GUzy2v — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2021

Lekker dan