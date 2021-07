Must read: Alpha versus bèta

Must read

De markt verslaan is bijna onmogelijk, maar een andere markt vinden die het beter doet, is wel mogelijk. Plus: ASML gaat als een raket, Bezos in de ruimte en Yellen heeft het druk.

Amerikaanse aandelen nog niet te duur

Amerikaanse aandelen doen het al tweeëneenhalf jaar beter dan de rest. Zijn ze dan nu te duur geworden? Uit de assetallocatie-consensus blijkt dat dat wel meevalt. De meeste managers zijn nog positief, aldus Eelco Ubbels.

Huizencrash VS niet aan de orde

Volgens Ben Carlson hoeven beleggers zich geen zorgen te maken over een huizencrash in de VS. De prijzen mogen dan extreem snel stijgen, maar daar staan hogere lonen en lager hypotheeklasten tegenover.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hij moet blijven

US banking giant JP Morgan gives boss "special award", potentially worth millions of dollars https://t.co/OA2hNMKMaG — BBC News (World) (@BBCWorld) July 21, 2021

Toch wel grappig

Yellen kan dat

Yellen will have to manage two sets of delicate negotiations this fall around a global corporate-tax accord, each with clashing deadlines that could threaten the ultimate success of the deal https://t.co/aAHGAg1p7n — Bloomberg Markets (@markets) July 21, 2021

Dollar omhoog, euro omlaag

Beide munten breken hoogte en diepterecord voor het jaar.

Even opletten

Ja, de markt verslaan is bijna onmogelijk, maar een andere markt vinden die het beter doet, is wel mogelijk. Wetenschappelijk verhaal over alpha en bèta.

Kan niet beter

Beter bekend