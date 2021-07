Must read: de ruimte in

Must read

Met ETF's. Plus: crisis in Nederland, AFM wil meer controle, wat we gaan winnen op de OS en wel of niet crypto's in portefeuille?

Nee, crypto’s passen nog niet in een beleggingsportefeuille

Cryptocurrencies zijn steeds nadrukkelijker in het nieuws, wat bij beleggers de vraag oproept of ze al thuishoren in de beleggingsportefeuille. Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie bij ABN Amro, wil voorlopig nog niet zo ver gaan.

Andere grootbeleggers zijn het hier niet mee eens

Nearly eight in 10 institutional investors say crypto should form part of a portfolio, according to Fidelity https://t.co/xvUAkOmcsI — Financial News (@FinancialNews) July 20, 2021

Grote ETF-aanbieders zijn too big to fail

ETF-aanbieders beleven gouden tijden. Het nadeel is dat sommigen zo groot zijn dat ze too big to fail worden. Ze om laten vallen in een periode van financiële crisis is bijna niet meer mogelijk.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Crisis in Nederland?

Nederland behoort tot de landen die de grootste kans maken om in de komende twaalf kwartalen in een financiële crisis terecht te komen. Alleen Zweden, Taiwan, Duitsland, Japan en met name de Verenigde Staten lopen nog meer risico. Dit stelt econoom Rob Subbaraman van de Japanse zakenbank Nomura.

Medailleregen?

Nederland behaalt zestien gouden, veertien zilveren en achttien bronzen plakken tijdens de Olympische Spelen, denkt een sportdatabureau.

ETF's de ruimte in

Vandaag gaat Jeff Bezos de ruimte in. Er zijn twee ETF's die vooral in ruimtevaart beleggen. En die doen het beter dan de S&P 500.

Ambitieuze dataplannen AFM stuiten op verzet van financiële sector

Toezichthouder wil in de hele financiële sector over de schouder kunnen meekijken in de strijd tegen misstanden. De instellingen vrezen een te machtige AFM die preventief fouilleert, aldus het FD.

Wat kost veiligheid?

Beleggen geeft risico's. Wat kost het om die risico's te verminderen of te verplaatsen? Meer dan het risico op een dip?