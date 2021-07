Must read: Kansrijke aandelen

Must read

Economen en beleggers in de mist

Krijgen we langdurig hogere inflatie of een terugkeer naar secular stagnation? Columnist Ewout van Schaick, hoofd multi-asset bij NN IP, is voorzichtig optimistisch, maar houdt de vingers dichtbij de knoppen.

Europa koploper bij ESG-integratie

ESG-criteria spelen inmiddels bij vrijwel alle vermogensbeheerders in de wereld een rol. Maar alleen in Europa worden rigoureuze beslissingen genomen.

Alle ballen op Europa

Europese aandelen presteren dit jaar tot dusver beter dan wereldwijde, Amerikaanse én die uit opkomende markten. Dat is terecht, stellen strategen van Amundi.

De eerste helft van het beursjaar 2021 was steady

Waiting for a drawdown?



The odds are that the 4% drawdown we have seen so far, will not be the biggest decline of 2021.



The Daily Insight: https://t.co/rZZd4x7hdg pic.twitter.com/rpOWwKQ6Hy — jeroen blokland (@jsblokland) July 16, 2021

Dividendaandelen zijn niet alles

Volgens Jack Forehand zijn er betere manieren om rendement te boeken.

Zeven niet te missen podcasts voor beleggers

"Here is a list of some of the best investment podcasts for everyone from beginners to sophisticated investors. Some of the shows are from the big players like Schwab, while others hail from smaller but still experienced investment-savvy individuals and teams." Wel in het Amerikaans.

Britse korting is aanlokkelijk

Britse aandelen blijven al jaren achter. Dat moet een keer afgelopen zijn, denken ze bij Schroders.

Zo bijzonder was de coronarally niet

"You will have to fight through those moments and remind yourself that all natural disasters throughout history have represented incredible buying opportunities for investors. Maybe not immediately, but eventually. Every single time." Heerlijke column van Joshua Brown.

Olie blijft nodig

Juist in een groenere wereld zouden beleggers in fossiele brandstoffen volgens Martine Hafkamp wel eens spekkoper kunnen blijken te zijn.

Wat betekent het laatste OPEC+-akkoord?

Mijn interview met Bas van @BNRpetrolheads op @BNR over het OPEC+ akkoord, de gevolgen voor de benzineprijs en hoe dit in verhouding staat tot de @IEA oproep om juist niet meer olie te produceren#olie #energietransitie

#BNR https://t.co/KUpD65JeTX — Hans van Cleef (@hansvancleef) July 19, 2021

Klaas Knot: "Sterke banken maken een economie sterker"

“Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in de financiële sector is het afgelopen jaar zo goed als immuun geweest voor de coronacrisis. En dat is belangrijk, want voor een succesvol en krachtig herstel van de crisis hebben financiële instellingen – maar ook regeringen, centrale banken en toezichthouders – het vertrouwen van het publiek hard nodig.” Met deze woorden opende DNB-president Klaas Knot zijn speech op het online topoverleg van de Foreign Bankers’ Association (FBA).

De Amerikaan rijdt weer

The Daily Sketch: On the road again https://t.co/BDpTI8mkA7 pic.twitter.com/uk9ktCxsor — Robeco Asset Management (@Robeco) July 19, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).