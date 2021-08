Must read: mijd overdreven bureaucratie bij ESG

Must read

Te streng

Als een team bureaucraten bepaalt wat ESG-proof is en wat niet, dan leidt dat niet tot het beste resultaat.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

The end game

Het is net als met monopolie: effecten, vastgoed en private equity, alles blijft in prijs stijgen zolang centrale banken geld blijven bijdrukken. Het enige wat mensen kunnen doen om niet armer te worden, is meedoen met het spel, zegt Edin Mujagic.



Federal Reserve smijt met geld

De balansomvang van de Fed tikt elke dag nieuwe records aan.

#Fed balance sheet hit fresh ATH as Powell keeps printing press rumbling despite rising inflation. Total assets rose by $22.1bn to $8,257.2bn on QE. Fed balance sheet now equal to 36.4% of US's GDP vs ECB's 78% or BoJ's 133%. pic.twitter.com/U0LfjOpPm8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 13, 2021

Groei boven klimaat

Een nieuw rapport roept twijfel op over de klimaatambities van China. Doelstellingen 2030 worden waarschijnlijk niet gehaald.

China puts growth ahead of climate with surge in coal-powered steel mills https://t.co/86qBTF8O9p — FT World News (@ftworldnews) August 13, 2021

Verkauft

16 jaar na de overname van het Amerikaanse sportmerk Reebok zijn de meeste beleggers blij dat Adidas het zorgenkind van de hand heeft gedaan.

Für 2,1 Milliarden Euro: Adidas wird Sorgenmarke Reebok für 2,1 Milliarden Euro endlich los https://t.co/HNAjotqah6 — Ruediger Koehn (@ruedigerkoehn) August 12, 2021

Een sprookje

Disney gaat als een trein. De streamingdienst loopt goed. De pretparken maken bijna weer winst en blockbusters genoeg.

Disney theme parks division posts first profit since pandemic slammed amusements industry https://t.co/W4Sfaq2fnp — CNBC (@CNBC) August 12, 2021

Sky high

Nog nooit stegen de huizenprijzen in de VS zo hard als in het tweede kwartaal van 2021.

U.S. home prices rose the most on record in the second quarter as buyers battled for a scarcity of listings https://t.co/tmdptRhLDs — Bloomberg (@business) August 12, 2021

Chinese Google

Baidu, een van China's techgiganten, heeft de verwachting van analisten ruimschoots overtroffen.

Baidu’s quarterly results topped Wall Street estimates as the Chinese search giant benefited from a rebound in advertising sales and higher demand for its artificial intelligence and cloud products https://t.co/qaFTV2V2Uz pic.twitter.com/nt6sThQecP — Reuters Business (@ReutersBiz) August 12, 2021

Free at last?

Jamie Spears is bereid terug te treden als voogd van dochter Britney.