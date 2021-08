Must read: banken in een oververhitte wereld

Must read

Klimaatstresstest

Overstromingen, orkanen, droogtes, tornado's: de risico's van global warming worden steeds zichtbaarder. Banken zijn gelukkig goed gewapend, blijkt uit een onderzoek van Morningstar.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Infrastructure Bill

Deze sectoren mogen zich verheugen op een golf aan Amerikaans overheidsgeld.

#EEUU



INFRASTRUCTURE BILL BREAKDOWN:



-ROADS/BRIDGES: $110 BLN

-RAIL: $66 BLN

-POWER GRID: $65 BLN

-BROADBAND: $65 BLN

-WATER (INC. PIPES): $55 BLN

-PUBLIC TRANSIT: $39 BLN

-AIRPORTS: $25 BLN

-POLLUTION CLEANUP: $21 BLN

-PORTS: $17BN

-EV CHARGE STATIONS: $7.5 BLN pic.twitter.com/4h91fNqI6R — Datoeconomia (@datoeconomia) August 10, 2021

Waar gaat de coronainjectie heen?

Er is het laatste jaar een wel heel erg opvallende stroom van geld richting wereldwijde aandelenfondsen.

Found out where the stimulus went pic.twitter.com/pPe8v0IOzT — The Long View ?? (@HayekAndKeynes) August 10, 2021

Alternatieve coins

Er zijn steeds meer ddigitale currencies. Het marktaandeel van de altcoins groeit.

Here's how altcoins like ether captured more and more of the crypto market. Watch the full video here: https://t.co/iIX7trkGAY pic.twitter.com/hmpAQMaZDu — CNBC (@CNBC) August 11, 2021

Lege kas

De beurswaarderingen in de VS zijn zeldzaam hoog, maar de cash flow is verhoudingsgewijs laag.

SPX operating cash flow as a percent of market cap at the lowest level in two decades ?? But remember, this time it’s different. Ht @MorganStanley pic.twitter.com/MmwiYy6y4v — M. A. Arouet (@MichaelAArouet) August 10, 2021

Zo kijkt een beer naar de markt

Soms zegt een beeld dat iemand twittert meer dan duizend woorden.

Staken!

Duitsland wordt een paar dagen platgelegd door een realtief kleine bond van machinisten.

Weil die Lokführergesellschaft GDL einen kurzfristigen Streik angekündigt hat, hat die Bahn einen Ersatzfahrplan erstellt: Der Fernverkehr wird auf 25 Prozent reduziert. https://t.co/n6rHNBaOc9 — Frankfurter Allgemeine (@faznet) August 10, 2021

Nadelen private equity

Er kleeft meer dan een nadeel aan de slechte verhandelbaarheid van private equity.

Overstag

Er zijn steeds meer leden van de Fed die af willen van het elke maand voor 120 miljard dollar kopen van effecten.