Must read: private equity is als Rupsje Nooitgenoeg

Amerikaanse haviken

Er gaan binnen de Federal Reserve steeds meer geluiden op om te stoppen met "quantitative easing".

Crypto Messi

Deal rond Messi, Barcelona en PSG is deels met cryptomunten afgewikkeld. Klinkt verdacht.

Drie keer over de kop

De private-equitymarkt is volgens Bain & Co in 10 jaar tijd 3 keer zo groot geworden.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Biden vraagt Opec om hulp

Dit gaat voor discussie zorgen. Biden heeft zich niet bepaald een vriend betoond van de Amerikaanse olie-indstrie en vraagt nu Opec meer te produceren omdat de benzineprijzen zo hoog zijn.

Biden's plea to OPEC to increase oil supplies shows how the U.S. fixation on keeping gas prices low undermines pledges to wean the country off of fossil fuels https://t.co/hUwWf7jQJR — Bloomberg (@business) August 11, 2021

Winstsprong

Rabobank heeft een tien keer hogere winst geboekt. Ook andere Nederlandse financials presteren goed in het tweede kwartaal.

Rabobank ziet winst bijna vertienvoudigen https://t.co/0ySm8Vnloo — FD Nieuws (@FD_Nieuws) August 12, 2021

Wall Street gevaccineerd

Beurshandelaren op Wall Street worden verplicht zich te laten inenten tegen corona.

The New York Stock Exchange will require traders to be fully vaccinated against Covid-19 by Sept. 13 to access its historic trading floor https://t.co/ZefC6WlDkT — The Wall Street Journal (@WSJ) August 11, 2021

Work from 9 to 5

Dolly Parton is volgens Forbes goed voor netto 350 miljoen dollar.

Dolly Parton isn't just surviving, she's thriving! https://t.co/a25s7iWIih — Good Morning America (@GMA) August 7, 2021

Moderna

Aandeel Moderna keldert na een negatief rapport van Bank of America Merrill Lynch.

Moderna shares slide 16% after bearish BofA note, putting them on track for biggest percentage decline since May 2020 https://t.co/2R2HsSIiqV via MarketWatch #news #mktw #wsj — BlackCentaur (@JacekWierzbicki) August 11, 2021

Waterstof in Japan

De Japanners timmeren ook hard aan de waterstofweg.