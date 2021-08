Must read: blijf kalm en word niet hebberig

Must read

Raak niet in paniek door alle waarschuwingen. Plus: overname T-Mobile Nederland, groene banen in het VK, treinoorlog in Noord-Amerika en meer.

Op de hoede

Het regent waarschuwingen op de beurs. Reden om bang te zijn? Niet nodig, zegt Marcel Tak. Blijf wel constant alert en niet hebzuchtig.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Een nieuwe Carlos Slim?

Een Indische miljardair wil T-Mobile Nederland overnemen. De Mexicaan Carlos Slim probeerde het ooit met KPN.

Haperende motor

Het aandeel van technologie-investeerder Softbank zit sinds februari in de hoek waar de klappen vallen. Kan een winstdaling van 39% de val stoppen?

Japan's SoftBank reports 39% fall in Q1 net profit https://t.co/m3QYtW12Ki pic.twitter.com/Esrx0ZRsD3 — Reuters (@Reuters) August 10, 2021

Banenmotor

Een nieuw rapport laat zien dat er al meer dan een miljoen Britten een baan hebben in de "groene" industrie.

UK’s green economy four times larger than manufacturing sector, says report https://t.co/G1GlRLRd3e — The Guardian (@guardian) August 10, 2021

Goede timing

Onderzoek van de Universiteit van Illinois wijst uit dat SPAC's het vaak beter doen dan het gemiddelde. Toch lijden veel beleggers verlies door op het verkeerde moment in te stappen.

Komt er beweging in Tesla?

Het aandeel Tesla komt het hele jaar al nauwelijks van zijn plaats. Bij de analisten zijn er bulls en bears. Nu stappen voor het eerst sinds lange tijd institutionele belggers in. Een teken?

After six months of selling, $TSLA is experiencing a net inflow into institutional ownership.https://t.co/l22BjqOZ28 — TheStreet (@TheStreet) August 9, 2021

Oude economie

Ook spoorwegen kunnen spannend zijn voor beleggers. Althans, in Noord-Amerika waar een biedingsoorlog gaande is.

Canadian Pacific to offer $31bn for Kansas City Southern as bidding war escalates https://t.co/kg0r5s0O7H — Financial Times (@FT) August 9, 2021

Belt and Road

China bouwt hard aan een nieuwe zijderoute. Niet altijd tot vreugde van de bevolking. Human Rights Watch waarschuwt voor een catastrofe in Cambodja.

Chinese-financed dam in Cambodia a ‘disaster’ for local communities https://t.co/StOV7ysacE — Financial Times (@FinancialTimes) August 10, 2021

En weg is het

20 miljard dollar verliezen in twee dagen. Auch, dat doet pijn.