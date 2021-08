Must read: Covid-19 is pijnlijk en leerzaam

Must read

Leren van Covid-19. Plus: Bitcoin is geen goed geld en geen serieuze belegging, goud en zilver zakken weg, en meer.

Bitcoin: betaalmiddel, belegging, of geen van beide?

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO, is allesbehalve enthousiast over bitcoin als betaalmiddel én als belegging. Heldere analyse.

Leren van Covid-19

De afgelopen 16 jaar waren heel spannend, soms pijnlijk, maar vooral leerzaam, vertelt portfoliomanager Steve Watson van de Capital Group.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ook Chinese inflatie loopt op

De berichten over oplopende prijzen houden aan. Dit keer verrassen de Chinese inflatiecijfers aan de bovenkant.

China’s producer prices rise at unexpectedly fast pace, despite efforts to cool commodities costs https://t.co/E9qlYLmXGn — The Wall Street Journal (@WSJ) August 9, 2021

Als het ruime monetaire beleid maar tijdelijk is

Bundesbank-president Jens Weidmann wijst erop dat de P uit PEPP staat voor pandemie en niet voor permanent.

Bundesbank President Jens Weidmann said in our interview w/@WELT AM SONNTAG the #ECB’s emergency asset purchase program, known as PEPP, must end when Covid-19 crisis is over: “The first P stands for pandemic and not for permanent. It’s a question of credibility,” Weidmann said. pic.twitter.com/xOrv4vALUp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 8, 2021

Drie dimensionaal

Het 3D-printen beleefde een dip in 2020, maar als covid-19 verslagen is, komt het helemaal terug, verwacht ING. Denk aan groeicijfers tussen de 25 en 30%.

Download our full report on the outlook for 3D printing here:https://t.co/k3cMe0PACS — ING Economics (@ING_Economics) August 7, 2021

Royal Dutch

Het Amerikaanse magazine Barron's ziet veel potentieel bij Koninklijke Olie.

Of all the Big Oil stocks, Royal Dutch Shell is the one best positioned to deliver a gusher. https://t.co/3Nw5mQElUz — Barron's (@barronsonline) August 8, 2021

Achterblijver

Aandelen uit opkomende markten doen het dit jaar veel slechter dan die uit de VS en EU. BNP Paribas AM zoekt naar oorzaken en wat brengt de toekomst?

Double trouble

Goud en zilver liggen ook slecht in de markt.

Huizenleed

De grote prijsstijgingen en woningtekorten in Nederland zijn the Financial Times nu ook opgevallen.

Netherlands grapples with social consequences of soaring house prices via @FT

https://t.co/xOtDN7N65B — Pieter Hanson (@Pieter_Hanson) August 8, 2021

Niet beloond

PostNL verhoogt de outlook, maar het aandeel zakt.