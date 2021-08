Must read: een obligatievorm met exponentiële groei

Must read

Rente koppelen aan milieu-inspanning

SLB's zijn een nieuw fenomeen op de markt voor duurzame obligaties. Als een bedrijf niet voldoet aan zijn milieubeloftes, dan gaat de rente omhoog.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Xi laat de spierballen rollen

De Wall Street Journal denkt dat de Chinese overheid nog maar net begonnen is met zijn aanval op bedrijven met veel marktmacht.

Federale spanning

Het zal niet lang meer duren, totdat de Fed denkt aan de eerste renteverhogingen, voorspelt monetair econoom Edin Mujagic.

Duur vrachtje

Goederen vervoeren over de wereldzeeën is een dure grap.

Bloedend vlees

Een Australisch bedrijf in vegetarisch vlees is er in geslaagd het te laten bloeden. Investeerders vinden dat spannend.

Stroomschok

De prijzen van aardgas en elektriciteit lopen snel op en het ziet er niet naar uit dat hier snel een einde aan komt.

Kleine beleggers

In het verleden was een grote golf aan particuliere beleggers vaak een voorbode van beursellende. Dat betekent dat het nu oppassen wordt.

Space cowboy

Virgin Galactic begint met de kaartverkoop voor ruimtereisjes. Eerste prijs voor een zitplaats wordt $450.000.

Met tegenzin

Oliegigant Exxon overweegt met enige tegenzin te beloven om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Bundesliga

De DAX-index wordt in september uitgebreid van 30 naar 40 fondsen. Kandidaten "für den Aufstieg" zijn: Airbus, Zalando, Siemens Healthineers, Symrise, Hellofresh, Brenntag en Sartorius.