Must read: obligaties van grijs naar groen

Must read

Van grijs naar groen

De markt voor groene obligaties groeit als kool. Deels gaat het om obligaties die vroeger grijs waren. Maar het is green washing, zegt Achmea.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Stelen van de rijken

De eerste dagen van het fonds Robinhood zijn als een rit op een woeste stier: hard omlaag en dan weer omhoog. Past goed bij dit handelsplatform voor beurscowboys.

Robinhood surges 25%, blows past $38 IPO pricehttps://t.co/15rNCWXKH4 — Cees Smit (@ceessmit) August 3, 2021

Het Wilde Westen

De waarde van digitale valuta blijft toenemen. Maar niet iedereen is daar blij mee, zo blijkt uit uitspraken van de voorzitter van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

SEC head Gensler: "Right now, we just don’t have enough investor protection in crypto. Frankly, at this time, it’s more like the Wild West.

This asset class is rife with fraud, scams, and abuse in certain applications"https://t.co/LK86p0NtJZ — Nouriel Roubini (@Nouriel) August 3, 2021

MeToo

De gouverneur van New York valt van zijn voetstuk.

BREAKING: President Joe Biden says New York Governor Andrew Cuomo should resign after the state attorney general said sexual harassment claims against him were credible https://t.co/qHfFbDRrRk — Bloomberg (@business) August 3, 2021

Rijk worden

Het belangrijkste advies van Warren Buffett aan beleggers is begin zo vroeg mogelijk. Het is een kwestie van stapelen. Wie een tientje opzij legt en elk jaar 10% rendement haalt, heeft 20 jaar later 67 euro.

In 1999, Warren Buffett was asked what you should do to get as rich as him—his advice still applies today. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/DTspKz3r9B — CNBC (@CNBC) August 3, 2021

Lockdown Blues

China is dit keer aan de beurt om zich grote zorgen te maken over de deltavariant.

From Beijing to Wuhan, China orders mass testing and restrictions as Covid cases rise https://t.co/epb5xPWx0Z — CNBC (@CNBC) August 4, 2021

Wereldkampioen

Duitsland strijdt elk jaar met China om de titel van Exportweltmeister. Ze zijn daarbij ook sterk afhankelijk van elkaar.

Good morning from #Germany, where China is becoming more & more important as trading partner. German exports to China in the past 12mths rose to €103bn. China has long since replaced France as 2nd most important export market, now only €8bn behind top spot for exports, the US. pic.twitter.com/Ggt7yFHOHS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 4, 2021

Terugtrekkende beweging

Shell overweegt zich na 85 jaar terug te trekken uit de lastige Nigeriaanse markt.