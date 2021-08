Must read: gamen schaadt de kindergeest

Must read

Gezonde vooruitzichten

Afgezien van Healthcare zijn aandelenanalisten niet echt positief over defensieve aandelen. Eelco Ubbels van Alpha Research gaat op zoek naar de oorzaak.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hello Sunshine

Reese Witherspoon is niet alleen een uitstekende actrice. Haar bedrijf Hello Sunshine gaat ook lekker, zeker nu Blackstone een belang heeft genomen.

Here's how Reese Witherspoon has become the world's richest actress: https://t.co/K9u7Ob9GC5 pic.twitter.com/eK1ROMtpJO — Forbes (@Forbes) August 2, 2021

Bullish tot het bittere einde

Amerikaanse aandelenanalisten zijn rasoptimisten, en lang niet altijd terecht.

In case you missed it: Wall St analysts are bullish as they have been in nearly 2 decades. Bullish tone comes as S&P 500 and Nasdaq Composite near or at record levels. https://t.co/yHJvemY6cB pic.twitter.com/a8XLNE5wLv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 2, 2021

Indexfondsen

Na de aandelen-ETF’s is het nu de beurt aan obligatie-ETF’s voor een opmars, verwacht State Street Global Advisors.

Beter laat dan nooit

Een 100-jarige Duitser moet zich verantwoorden voor zijn oorlogsmisdaden. Hij zou medeplichtig zijn aan meer dan 3500 moorden.

"100-year-old former Nazi concentration camp guard to be tried

Man deemed fit to stand trial in Germany and is accused of complicity in murder of more than 3,500 people"https://t.co/zCxFmkW2jQ — Ian Thomas Walsh (@ianwalensis) August 2, 2021

Schuldenplafond

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen wil dat het schuldenplafond wordt verhoogd. Beursstrateeg Sven Henrich vindt het niet helemaal consistent.

Yellen in 2018 when the deficit was $1 trillion: Rising deficit is unsustainable



Yellen in 2021 when the deficit is over $3 trillion: Raise the debt limit https://t.co/e4TTVT7O5w — Sven Henrich (@NorthmanTrader) August 2, 2021

Hoger en hoger

Het technische plaatje van de AEX-index ziet er goed uit. Als er een overtuigende doorbraak komt boven de 760 punten, dan wordt 800 het volgende ijkpunt, zegt Royce Tostrams.

Schaars goed

De vooraad auto's is historisch gezien extreem laag. Grote vraag en problemen met chips.

Down

Op de markt voor Chinese technologieaandelen blijft het buitengewoon onrustig. Het aandeel Tencent - waar Prosus een groot aandeel in heeft - kreeg het afgelopen nacht weer zwaar voor de kiezen, omdat gamen wordt gezien als schadelijke spirituele opium voor kinderen.