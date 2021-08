Must read: China is aantrekkelijk

Must read

Profiteren van Chinese dip

Het wordt tijd Chinese aandelen op te pikken, zegt Renco van Schie. Veel slecht nieuws is al in de koersen verwerkt en de angst voor overheidsbemoeienis is overdreven.

Pricing power

Bedrijven voelen de pijn van hoge grondstoffenprijzen, maar het mooie is dat ze kunnen worden doorberekend aan de de klant, meent blogger Michael Batnick.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vaccinfeestje

Steeds meer landen zijn in de greep van de SARS-Co-2-deltavariant. In Israel zijn ze al begonnen met het geven van een derde prik. Pfizer en Moderna reageren met prijsstijgingen.

Pfizer and Moderna raise prices for COVID-19 vaccines in EU- FT https://t.co/PGJzNSRg7F pic.twitter.com/sY3a1ZF051 — Reuters (@Reuters) August 1, 2021

Nederlandse aandelen steeds goedkoper

De AEX tikte vrijdag weer een nieuw dagrecord aan. Maandagochtend lopen de koersen ook op, en toch worden Nederlandse aandelen steeds goedkoper. Ra, ra, hoe kan dat. Arend Jan Kamp legt het uit zijn weekvooruitzicht.

Olieaandelen blijven achter

Royce Tostrams zoomt in op het grote verschil tussen olieprijzen en olieaandelen.

Free Falling

Het gaat niet lekker met de kantorenmarkt. Zelfs een stad als San Franciso zit in het slop, ondanks al zijn bloeiende techbedrijven.

A fifth of all office space vacant. Tech companies looking to offload millions of square feet they’d previously leased. Rents down 14% https://t.co/IxvnR98cYw — Bloomberg (@business) August 1, 2021

50 spannende aandelen

Bloomberg-analisten hebben de markt afgestroopt naar aandelen waar het komende jaar veel beweging valt te verwachten. Koopjes worden afgewisseld met riskante beleggingen.

From Alibaba Health to Zalando, here are the 50 companies to watch in 2021 https://t.co/nCnpzK2qna — Bloomberg (@business) August 1, 2021

Te hard werken

De WHO slaat alarm. dit keer niet over een virus, maar over het feit dat veel mensen zich doodwerken.

Working long hours leads to hundreds of thousands of deaths each year, according to the WHO. https://t.co/MnttyoXpWa pic.twitter.com/AUsa8qn5jE — CNBC (@CNBC) August 2, 2021

Biertje

Heineken heeft vandaag mooie kwartaalcijfers gepresenteerd. Dolf van den Brink maakt zich wel groeiende zorgen over de grondstoffenprijzen. Een uitgebreide analyse van de cijfers van de IEX Beleggersdesk vindt u hier.