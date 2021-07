Must read: Recordaantal miljonairs

Must read

Coronacrisis of niet; er zijn nog nooit zoveel rijken geweest. Plus; minder auto's verkocht, Apple is gigantisch en olie heeft een slechte week.

Fast fashion is enorm vervuilend

De CO2-uitstoot van de textielsector is groter dan de luchtvaart en scheepvaartindustrie bij elkaar. Columbia Threadneedle zoekt daarom naar bedrijven met een beter ESG-profiel.

Zet inflatiegroei door?

De relatief hoge Amerikaanse inflatie lijkt vooralsnog tijdelijk. Gelukkig voor de Fed, want die willen de rente laag houden. Maar dan moeten de prijzen deze maand niet nog verder stijgen, aldus Edin Mujagic.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Scheve verhoudingen

The largest stock in the S&P 500 (Apple) has a weighting equal to the bottom 170 pic.twitter.com/vNVE4IWcC8 — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) July 15, 2021

Olie in de bocht

Oil set for worst week since March https://t.co/Rp2GxtDlpp pic.twitter.com/i4E1OJI4uH — Bloomberg Markets (@markets) July 16, 2021

Geen rentewijzigingen in Japan

De Bank of Japan heeft de rente ongemoeid gelaten. De beleidsraad van de Japanse centrale bank handhaafde dit keer met een stemverhouding van acht voor en één tegen ook nu weer de korte rente op 0,1% negatief en wil het rendement op tienjarige Japanse staatsobligaties rond nul houden.

Minder auto's verkocht

European auto sales struggle to return to levels seen before the pandemic: Automakers sold almost 2 million fewer cars in Europe during H1 compared w/2yrs ago, as the industry’s recovery in the region falls short of the rebound seen in the U.S. and China. https://t.co/6LPZk7tc46 pic.twitter.com/mTbrUpHm8d — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 16, 2021

Werkloosheid voorkomen

In de coronacrisis zijn 230.000 werklozen en 5300 faillissementen voorkomen, aldus Rabobank op basis van eigen berekeningen. De belangrijkste verklaring is dat veel werknemers niet zijn ontslagen, maar minder uren zijn gaan werken. Dat werd via de NOW-regeling grotendeels door de overheid betaald.

Recordaantal miljonairs

Het aantal miljonairs steeg het afgelopen jaar naar recordhoogte: voor het eerst zijn het er meer dan twintig miljoen. Om precies te zijn gaat het wereldwijd om 20,8 miljoen particulieren die beschikken over meer dan één miljoen dollar aan privévermogen. In 2013 waren dat er 13,7 miljoen – het aantal miljonairs is in zeven jaar tijd gegroeid met bijna 52%, zo blijkt uit een rapport van Capgemini.

De dip?