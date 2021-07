Must read: Positieve correlatie

China viert terecht feest

De 100-jarige Chinese communistische partij heeft succesvol ingezet op kapitalisme. Gelet op de vergrijzing en de stijgende lonen in China zullen de buurlanden nu gaan delen in de feestvreugde, schrijft Hendrik Tuch.

De muur van geld wordt onderschat

Jongeren, ouderen, instituten en overheden hebben allemaal geld in overvloed en willen dat geld aan het werk zetten. Onderschat dat niet, zegt Ben Carlson.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Positieve correlatie

Aandelen en obligaties bewegen nu dezelfde kant op.

Het nadeel van dividendaandelen

Beleggers zijn enthousiast, maar het is niet perse de beste strategie. Andere strategieën kunnen meer opleveren.

Kijk verder met inflatie

Ja, de inflatie stijgt, maar kijk eens per onderdeel waar die stijging zit.

Waar is welke rente?

Centrale banken komen snel met eigen digitale munten

Vermogensbeheerder UBS Asset Management publiceert de resultaten van zijn jaarlijkse Annual Reserve Manager Survey, een gezaghebbend onderzoek waaraan wereldwijd dertig centrale banken deelnemen. Veel aandacht is er dit jaar voor crypto's.

Zitten er chickens bij de Fed?

The Fed says it's happy to let inflation run above target for a while. The bond market is betting it will chicken out and tighten too soon again, @johnauthers writes (via @bopinion) https://t.co/rdrTkbsmBW