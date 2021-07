Must read: er klopt hier iets niet

Must read

Plus: 8 rendementsobstakels, pleidooi voor een nieuw economisch denken, grote beleggers dekken zich in, huizenprijzen stijgen nog harder, en méér.

En de belegger zwoegde voort

Vermogensbeheerder Adam Grossman diept in een jubileumcolumn voor HumbleDollar een onderwerp uit dat hem aan het hart gaat: het succesvol beheren van een effectenportefeuille. Acht formidabele obstakels kunnen dat succes in de weg staan. Lezen!

Wat wilt u: smalle of brede welvaart?

Econoom Hans Stegeman van Triodos Investment Management hoopt dat het heersende groeidenken eindelijk wordt vervangen door een gezonder welvaartsdenken. "De tijd is er rijp voor." Lees zijn uitgebreide en diepgaande pleidooi voor een nieuw economisch denken.

Er klopt hier iets niet

Jan-Willem Nijkamp: "Obligatie- en de aandelenmarkt spreken elkaar tegen. Waar de een een lage rente en een lagere economische groei lijkt in te prijzen gaat de ander nog steeds uit van een fors herstel." Wie krijgt er gelijk? Nijkamps advies aan beleggers: Maak een plan B. Must read.

Grote beleggers dekken zich inmiddels al in

De beurzen noteren bijna dagelijks all-time highs en de 'angstindex' VIX staat op 'kalm'. Maar in sommige uithoeken van de optiemarkt is al duidelijk te zien dat beleggers nu banger zijn voor een scherpe terugval dan ze in maanden zijn geweest.

Vier kenmerken van een bullmarkt

Ben Carlson zet het een en ander helder op een rijtje, zoals alleen een Amerikaan dat kan.

Meer duurzame regels komen eraan

Aim for Green



There's new regulatory reform ahead for financial markets, read all about it in the publication by Peter Bouma and Richard Frehé from the spring edition of VBA Journaalhttps://t.co/psWudRArcs pic.twitter.com/46931PqJGF — CFA Society VBA Netherlands (@cfavba) July 14, 2021

Onderwijl blijft de olieprijs een dingetje

The International Energy Agency (@IEA) warns that global #oil markets will 'tighten significantly' if #OPEC+ does not agree on raising supply. pic.twitter.com/TEk489MjHU — jeroen blokland (@jsblokland) July 13, 2021

Alle fondsen worden ETF's

De zegetocht van de ETF is nog niet ten einde, schrijft Detlef Glow van Lipper in zijn laatste column. Hij verwacht dat alle actief beheerde fondsen uiteindelijk een ETF-structuur zullen krijgen of afsterven. Wat overblijft, zijn actieve en passieve ETF's.

Morningstar blijft nog geloven in actieve oplossingen

"Beleggen in subsegmenten van de markt wordt voor veel beleggers steeds belangrijker. Hoewel tegenwoordig voor zowat alles een ETF of indexfonds bestaat, kan het kiezen voor een actieve beheerder in bepaalde categorieën zijn vruchten afwerpen." Wanneer is een actief fonds dan de beste oplossing?

Hogere rentes hoeven aandelenrendementen niet te schaden

Wat betekenen stijgende #obligatierendementen voor de Amerikaanse #aandelenmarkt? #Beleggers vrezen dat hogere rendementen de waarderingen van aandelen zullen schaden. Maar dat betekent niet dat het #rendement op #aandelen eronder hoeft te lijden: https://t.co/BFZczzrCmN pic.twitter.com/JiryNV1F3I — SchrodersNL (@SchrodersNL) July 11, 2021

Huizenmarktgekte gaat nog even verder

ABN Amro verhoogt haar verwachtingen voor de woningmarkt opnieuw. De huizenprijzen stijgen dit jaar niet met 7,5 procent, maar met 12,5 procent. Ook volgend jaar stijgen de prijzen harder dan eerder verwacht.

Waterstoffabriek zoekt windmolenpark

Hyung-Ja de Zeeuw van Rabobank schetst wat nodig is om olie en gas te vervangen door waterstof. Verhelderend verhaal.

AI helpt

Bedrijven waarvan de financiële afdeling gebruik maakt van Artificial Intelligence (AI) presteren aanzienlijk beter dan hun concurrenten die niet beschikken over deze technologie.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Lees ook: In 2021 is het Oranje boven in de IEX Fonds 40.