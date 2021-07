Must read: Huizenmarkt staat in brand

Must read

En we gooien er olie op. Verder: nieuwe inflatieregels ECB, Amerikaanse consument geeft weer geld uit als water en nieuwe unicorn in NL.

De ECB maakt het zichzelf makkelijk

De ECB maakt het zichzelf makkelijk door een heel aantal informele regels formeel te maken, maar ze tegelijkertijd heel vaag te houden. PEPP kan in de toekomst altijd, in alle vormen, aldus Edin Mujagic. En de inflatieregels, die zijn ook super breed te interpreteren.

Weidmann benadrukt de inflatieregels nog eens

Bundesbank President Jens Weidmann says the ECB won’t deliberately seek higher inflation rates to make up for previous undershoots https://t.co/hiML6rG4A0 — Bloomberg Economics (@economics) July 9, 2021

CO2-rechten kunnen koersen met 40% drukken

Als we klimaatopwarming willen tegengaan, dan hangt daar een prijskaartje aan. Van Lanschot Kempen denkt dat beurzen de komende jaren te maken krijgen met een negatief effect dat kan oplopen tot boven de 40%.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Lees ook: In 2021 is het Oranje boven in de IEX Fonds 40.

Als vanouds

De Amerikaanse consument geeft weer geld uit als water. Alleen heeft hij de stimmy checks niet meer en moet hij het doen met zijn credit card. In mei nam de creditcard schuld met U$ 35 miljard toe. pic.twitter.com/BSRuhh8ZwL — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 9, 2021

Uitslaande brand op de huizenmarkt

Een ineenstorting van de huizenmarkt zoals in Ierland en Spanje is ons tijdens de kredietcrisis bespaard gebleven. Maar waar Dublin en Madrid hun lessen hebben geleerd, geldt dat niet voor Den Haag, vindt hoogleraar Dirk Schoenmaker.

Ja, dat is makkelijk gezegd

Cantor Fitzgerald's chief exec Howard Lutnick says burned-out bankers have a simple solution to their woes: find another job https://t.co/CGahYaVEX2 #investmentbanking #jobs — Financial News (@FinancialNews) July 9, 2021

Nederland is unicorn rijker: Bunq na investering meer dan miljard waard

Online bank Een Britse investeerder steekt 193 miljoen in de Amsterdamse onlinebank Bunq. Daarmee is Nederland opnieuw een unicorn rijker. Oprichter Ali Niknam is door de geldinjectie in één klap miljardair.

Kwaliteitsslag op kantorenmarkt

Zullen kantoren ooit weer zo gevuld raken als voor de coronacrisis? Wellicht niet, maar dat hoeft niet erg te zijn. Investeringen kunnen nu gedaan worden in verduurzaming. Dat levert geld op.

Misschien kan de S&P 500 niet hoger

Goldman Sachs denkt dat S&P 500 rond 4300 punten het jaar uitgaat. Dat is rond het niveau van nu.