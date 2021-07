Must read: nee, een bubbel is de beurs nog niet

Must read

Institutionele beleggers wereldwijd zijn om

Slechts 8% van de institutionele beleggers wereldwijd is nog altijd niet overtuigd van de voordelen van duurzaam beleggen. Negatieve screening is op zijn retour. Dat blijkt uit de laatste Institutional Investor Study van Schroders. Wat zijn andere belangrijke uitkomsten van de toonaangevende rondvraag?

Vermogensbeheerders die niet inspelen op ESG-eisen verliezen klanten

Dat blijkt uit een rondvraag van EY. 35% van de (grote) klanten stapt over naar een andere vermogensbeheerder als ESG niet serieuzer wordt genomen.

China wordt de grootste?

Bloomberg komt met een duidelijk en opvallend tegengeluid.

CBDC's zijn goed, PDC's zijn slecht

Digitale valuta’s kunnen volgens Gilles Moëc van AXA IM leiden tot meer efficiëntie en kostenverlagingen. Mits zij zijn uitgeven door centrale banken. Van PDC's, zoals bitcoin, is Moëc minder gecharmeerd.

De hamvraag: zitten we in een bubbel?

Volgens Jeroen Blokland is dat nog niet het geval.



It’s time to bring out the bubble scorecard!

Are we in an equity bubble yet?

The Daily Insight: https://t.co/96ukZDquhb



Vergeet de oude garde niet

Sinds de komst van vaccins tegen corona doen bedrijven in de cyclische sectoren - luchtvaartmaatschappijen, hotels en commercieel vastgoed bijvoorbeeld – het opvallend beter, stelt Capital Group in de Mid Year Outlook.

Italië kan een voetbalsuccesje wel gebruiken

Beleggers in de beurs van Milaan hebben sinds 1999 niets verdiend.

Pas op met ruimtevaartaandelen

Beleggers duiken de laatste weken op ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic, dat dit weekend oprichter Richard Branson de ruimte inschiet. Ook collegamiljardair Elon Musk zou zijn SpaceX naar de beurs willen brengen. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) waarschuwt particuliere beleggers. "Het slaat nergens op en is zeer risicovol."

Nog risicovoller zijn overmoed en onwetendheid,

die leiden tot beleggen met geleend geld. Must read.

Actief versus passief

